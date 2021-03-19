Ankara Şehir Hastanesi’ne Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi plaketi

Ankara Şehir Hastanesi, hayata geçirdiği başarılı anne sütü uygulamaları ile yapılan değerlendirmeler sonucunda “Bebek Dostu Hastane” ve “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi” olarak 2 farklı plaket ile ödüllendirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm plaket töreni öncesinde konuştu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı anan Prof. Dr. Gülüm, Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım unvanlarının kazanılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Konuşmasını Ankara’nın yıllardan beri bu belgeye değer verdiğine dikkat çekerek sonlandıran Gülüm, "Ankara 11 yıldır Altın Bebek Dostu ödülüne sahip il. 1’inci Basamakların yüzde 96’sı, merkezdeki hastanelerin 48 tanesi, özel, üniversite, devlet olmak üzere bunların tamamı ve periferdeki hastanelerin de yüzde 80’den fazlası bu belgeye sahip” ifadelerini kullandı.

Plaket töreni öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi’ni ve sağlık şehitlerimizi anarak konuşmasına başlayan Ankara Şehir Hastanesi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, bebek dostu hastanelerin uygun beslenme ile bebek ve çocukların büyüme, gelişme, sağlıklı olma ve hayatta kalma şanslarını artırmanın amaçlandığına dikkat çekti ve anneleri emzirme konusunda motive etme ve aynı zamanda anne beslenmesi, sosyal destek ve toplum desteğini sağlamanın önemini belirtti. Bebek dostu hastanelerin emzirme, anne sütü konusundaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini daha sistemli ve etkili bir şekilde verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Hastanelerin başarılı emzirmede 10 adım maddelerini politika olarak benimsemesi ve tüm personele bunu yaygınlaştırması ve uygulaması zorunludur. 10 adımın en önemlisi anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması teşvik edilmesi ve desteklenmesi. Aslında bebeğe eli değen herkesin anne sütü ve emzirme ile ilgili farkındalık eğitimlerinin tamamlanmış olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Dünya literatürüne en yüksek gebe verisini biz yayınladık"

2020 yılı Mart ayı başından beri yaklaşık bin 500 Covid-19 pozitif gebeye hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Moraloğlu Tekin şunları kaydetti:

“Dünya literatürüne en yüksek gebe verisini biz yayınladık. Korona virüs nedeni ile ayrı kalan anne ile bebeği, bebek tabletleri ile dijital ortamda buluşturduk. Bu süreçte bebekleri anne sütünden mahrum bırakmamak adına emzirme ekipleri annenlere sütün kesilmemesi, sağılması ve saklanması konusunda emzirme süreçlerine destek verdiler. Doğumdan sonra taburculuk sürecinde de annelere destek vermeye devam edildi. Broşürler, bağlantıya geçebilecekleri destek hatları. Emzirmeye ara vermiş annelere motivasyon desteği ile özellikle prematüre doğmuş bebeklerin annelerine diyetisyen desteği veriliyor."

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, “Anne sütünün birçok hastalıktan koruduğunu daha sonraki yaşlarda beyin gelişimini arttırması hem de alerjik hastalıklar, obezite, diyabet, kanser birçok problemleri engellediğini biliyoruz. Ayrıca anne sütü herhangi bir nedenle kesilirse yeninden başlanması için de relaktasyon polikliniği iki çocuk hastanesi bünyesinde mevcut” ifadelerinde bulundu.

"567 bebek dostu, 89 bebek dostu yoğun bakıma sahip olan hastanemiz mevcut"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Dr. Başak Tezel yaptığı konuşmada, bebek dostu çalışmaların hem anne hem de bebeği için çok kıymetli olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan törende yaptığı konuşmasında, “Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 4 bin 355 yoğun bakım kapasitesi var. Sayısal olarak rakamları artmasıyla birlikte aynı zamanda verilen hizmetlerin klinik kalitesini artırmak gayreti içerisindeyiz. 567 bebek dostu, 89 bebek dostu yoğun bakıma sahip olan hastanemiz mevcut. 140 hastanemizde emzirme danışmalığı polikliniği hizmeti veriliyor” dedi.

Törende; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan, Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut ve Etlik Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Celal Almaz da yer aldı.