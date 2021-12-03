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Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sağlık 03.12.2021, 17:32
Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Ampute Milli Futbol Takımı, tekerlekli basketbol takımı, para voley takımı ve çok sayıda davetli katıldı. Engelli vatandaşlardan oluşan müzik topluluğunun konseri ile başlayan etkinlik, ampute spor takımlarının gösterileri ile

devam etti. Eski Bakan Akdağ, yaptığı konuşmada Ampute Milli Futbol Takımı’na başarılarından dolayı teşekkür ve tebriklerini iletti. Akdağ, milli takımın 2022 Dünya Kupası’nda da şampiyon olmasını beklediklerini belirterek, Teknik Direktör Osman Çakmak ve ekibine desteklerini bildirdi.

Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılmasının yegane görevleri olduğunu söyleyen Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma, “Bizler yaklaşık 20 aydır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte özellikle çağrı merkezleri ağırlıklı olmak üzere engelli çalışma arkadaşlarımız da bizlerle birlikte omuz omuza mücadele etti. Halihazırda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde bin 600’ü aşkın engelli arkadaşımız da bizimle birlikte çalışıyorlar” diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık günü bugün. Dünyada yaklaşık 1 milyar engelli var. Bizim nüfusumuzun da yaklaşık yüzde

14’ünü engelli vatandaşlarımız oluşturuyor. Bizim rehabilitasyon merkezlerindeki temel amacımız engelleri azaltmak ve engelleri ortadan kaldırmak. İçeride gördüğünüz Türk Müzik Topluluğu’na eşlik eden engelli ses sanatçılarımız oldu. Müzisyen arkadaşlarımız var. Biraz sonra da sportif aktiviteler ile Ampute Milli Takımı’ndan arkadaşlarımı, tekerlekli basketbol takımımızdan arkadaşlarımızı, para voley takımından arkadaşlarımızı ağırlayacağız” şeklinde konuştu.

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