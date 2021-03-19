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Ankara Şehir Hastanesi başarılı uygulamaları vesilesiyle 2 plaketle ödüllendirildi

Ankara Şehir Hastanesi yaptığı başarılı anne sütü uygulamaları ile ‘Bebek Dostu Hastane’ ve ‘Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ olarak 2 ayrı plaket ile ödüllendirildi.

Sağlık 19.03.2021, 12:06
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Ankara Şehir Hastanesi başarılı uygulamaları vesilesiyle 2 plaketle ödüllendirildi

Ankara Şehir Hastanesi yaptığı başarılı anne sütü uygulamaları ile ‘Bebek Dostu Hastane’ ve ‘Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ olarak 2 ayrı plaket ile ödüllendirildi.

Başarılı emzirme ile bebek dostu hastane ve aynı zamanda yenidoğan yoğun bakım politikalarını oluşturarak yola başlayan Ankara Şehir Hastanesi’nde toplam 23 adet emzirme odası bulunuyor. Plaket töreni öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı anarak konuşmasına başlayan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, bebek dostu hastanelerin uygun beslenme ile bebek ve çocukların büyüme, gelişme, sağlıklı olma ve hayatta kalma şanslarını artırmanın amaçlandığına dikkat çekti ve anneleri emzirme konusunda motive etme ve aynı zamanda anne beslenmesi, sosyal destek ve toplum desteğini sağlamanın önemini belirtti.

“’Gebe ve Lohusa Hattı’ kuruldu”

Pandemi döneminde de anne sütü ve emzirme danışmanlığı ile gebe okulu eğitimlerinin online olarak belirten Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Danışmanlık eğitiminin yanı sıra tüm hastane personeline farkındalık eğitimi de verildi. Ayrıca bu süreçte yoğun ilgi gören bilgilendirmeyi amaçlayan ‘Gebe ve Lohusa Hattı’ kuruldu” dedi.

Ayrıca Hastane bünyesinde hizmet evren emzirme timleri, doğum sonrasında anne ve bebek arasında bağlanmayı sağlayarak emzirmenin hemen başlatılmasına destek oluyor. Pandemi döneminde de hizmet vermeye devam eden timler, Covid pozitif olan gebelere de destek veriyor. Öte yandan, hastanede bu hastalar için ayrı bir servis, ameliyathane ve yoğun bakım bulunuyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek anneler bebekleri ile buluşturuluyor.

“Dünya literatürüne en yüksek gebe verisini biz yayınladık”

Mart’ın başından bu yana yaklaşım bin 500 Covid pozitif gebeye siz verdiklerini belirten Prof. Dr. Moraloğlu şunları kaydetti:

“Dünya literatürüne en yüksek gebe verisini biz yayınladık. Koronavirüs nedeni ile ayrı kalan anne ile bebeği, bebek tabletleri ile dijital ortamda buluşturduk. Bu süreçte bebekleri anne sütünden mahrum bırakmamak adına emzirme ekipleri annenlere sütün kesilmemesi, sağılması ve saklanması konusunda emzirme süreçlerine destek verdiler. Doğumdan sonra taburculuk sürecinde de annelere destek vermeye devam edildi. Broşürler, bağlantıya geçebilecekleri destek hatları. Emzirmeye ara vermiş annelere motivasyon desteği ile özellikle prematüre doğmuş bebeklerin annelerine diyetisyen desteği veriliyor.”

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, “Anne sütünün birçok hastalıktan koruduğunu daha sonraki yaşlarda beyin gelişimini arttırması hem de alerjik hastalıklar, obezite, diyabet, kanser birçok problemleri engellediğini biliyoruz. Ayrıca anne sütü herhangi bir nedenle kesilirse yeninden başlanması için de relaktasyon polikliniği iki çocuk hastanesi bünyesinde mevcut” ifadelerine yer verdi.

Törende; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan, Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut ve Etlik Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Celal Almaz da yer aldı.
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