Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: “En son yaşadığımız pikin şuan iniş evresindeyiz”

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, “En son yaşadığımız pikin de şuan iniş evresindeyiz. Yani şuan bizim Ankara’daki vaka yoğunluğumuz haftalık olarak da yayınlandığında en son geçen hafta 395’e kadar düştü. Bu binlerin üzerinde bir sayıydı”

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Etlik Zübeyde Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen, “Gebede ve Yenidoğanda Covid-19 Enfeksiyonu: Olgu Yönetimi Paneli”nde, Covid-19 enfeksiyonunun anne ve bebek üzerine etkileri, hastaneye yatış endikasyonları ve tedavi algoritması, gebelerde aşılama ve Ankara ili anne mortalite olguları masaya yatırıldı. Panelin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, şunları kaydetti:

“Aslında yönetilmesi çok zor, çok hızlı karar alınması gereken ve alışkın olduğumuz sistemin dışında yepyeni bir alanda çalışmamızı gerektiren bir süreç söz konusu oldu. Öyle günler oldu ki; özellikle filyasyondaki çağrı merkezlerimiz 10 bin - 15 bin - 20 bine kadar çağrıyı cevaplamak zorunda kaldı. Acillerde yine ayaktan başvurular bir anda çok yüksek sayılara ulaştı. Hastalara yer açacağız diye bir nevi tüm hastaneleri tersyüz ettiğimiz zamanlar oldu. Bütün bunlar Ankara’da çok yoğun bir çalışma gerektirdi. Çok şükür o günlerden bugüne kadar geldik. En son yaşadığımız pikin de şuan iniş evresindeyiz. Yani şuan bizim Ankara’daki vaka yoğunluğumuz haftalık olarak da yayınlandığında en son geçen hafta 395’e kadar düştü. Bu binlerin üzerinde bir sayıydı. Nitekim geldiğimiz noktada tecrübelendik. Bu vakaların nasıl seyrettiğini öğrendik, zaman içerisinde varyantların nasıl seyrettiğini analiz ettik. Burada Ankara’nın yükü çok ağırdı. Sadece kendi nüfusuna değil, çevre illere hatta dünyadan dahi bazı vakalar aldık. Ankara bu noktada çok hızlı refleks aldı ve sürecin çoğunda öncü oldu.”

“Covid-19 yoğun bakımlarımızda boşluk oranımız yüzde 40’a ulaştı”

Aşılamamın etkisi ve klinik seyri hafifleten varyantlar sayesinde hastane yükünün hafiflemeye başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Akelma, “Biz Ankara genelinde hedef nüfusun yüzde 82’sininin üzerine ulaşmış durumdayız. Mutasyona uğrayan yeni varyantların klinik ağırlığı eskisi kadar ağır seyretmiyor. Bu da bizi nispeten rahatlatıyor. Tüm bunlar da bizim hastanelerde oluşan yoğunluğumuzu biraz olsun rahatlattı. Nitekim Covid-19 yoğun bakımlarımızda boşluk oranımız yüzde 40’a ulaştı. Yani yüzde 40’lık bir boşluğumuz var. Bunu hiçbir zaman söyleyememiştik. Servis yataklarında ise bu boşluk oranımız yüzde 60’lara geldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da rahatlayacak” şeklinde konuştu.

Gebelerde aşılama oranı yüzde 60’lara ulaştı

Gebelerde yüzde 60 seviyesinde aşılanma oranına ulaşıldığını belirten Akelma, bu sayının başlangıçta oldukça düşük olduğunu, gebelerin başlarda aşılanmaktan çok çekindiğini söyledi. Aşılanma oranlarının artması ile birlikte gebelerde Covid-19 kaynaklı ölüm verisinin 2022 yılında sadece 2 vakaya düştüğünün altını çizen Akelma, aşı olan gebelerde herhangi bir yan etki gözlemlemediklerini de özellikle vurguladı.

Öte yandan programa Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma’nın yanı sıra Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.