Andropozdaki erkekler için beslenme önerileri

ANDROPOZ NEDİR ?



Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, andropozun ne olduğu konusunda şu bilgileri verdi: "Andropoz, erkeğin yaşlanmasına bağlı olarak testiste testosteron hormonu üreten hücrelerin azalmasıyla gelişen bir süreçtir. Halk arasında erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyesinin azalmasıyla oluşan bu dönemin en önemli belirtisi, cinsel fonksiyonlardaki azalma olarak karşımıza çıkar. Erkeklerin testislerinde erkeklik hormonunu üreten özel bir hücre grubu var ve bu hücre grubu belli bir yaştan sonra şöyle bir karar alıyor; 'Ben artık bu erkeğin vücudu için testesteron hormonu üretmeyeceğim' diyor. Önce hormon üretimini yavaşlatıyor, bir süre sonra da üretemez hale geliyor"

Erkeklerde normalde daha ileri yaşlarda başlaması gereken andropoz sürecinin son yıllarda gittikçe daha erken yaşlarda başladığını anlatan Op. Dr. Işık, "Sigara kullanımın çok yaygınlaşması, beslenme alışkanlıklarının ciddi anlamda bozulması, hazır gıda ve fast-food tüketiminin artması, ne yazık ki testosteronu üreten hücre grubunun intihar etmesine sebep oluyor" dedi.



SAĞLIKLI YAŞAM ÇOK ÖNEMLİ !



Erkeklerde kaliteli bir andropoz dönemi için beslenmenin çok önemli olduğuna değinen Op. Dr. Işık, "Andropoz dönemine yaklaşıldığında ya da andropozun başında sağlıklı yaşam ve beslenme önerileri ile sperm üreten hücreleri biraz aktive etmeye, canlandırmaya çalışıyoruz. Normalde genç yaşta olmasına rağmen çocuk sahibi olamayan hastalarımızda sperm üreten hücreleri canlandırmak için multivitamin komplekslerini zaten öneriyoruz. Artık andropozdaki erkeklere de testosteron üretimlerini hızlandırmak için benzer tedavileri öneriyoruz. Andropoza giren erkeklerin mutlaka dışarıdan vitamin desteği alması gerektiği birçok bilimsel çalışma sonucunda önerilmektedir. Öte yandan bu vitaminleri içeren doğal ürünlerin, sebze, meyve ve normal protein kaynaklarının da tüketilmesi gerekiyor. Özellikle testosteron üretimi için carnitin, C vitamini, folik asit, sitrik asit, selenyum gibi maddelerin testis tarafından sıkça kullanılması gerekiyor" dedi.



ANDROPOZ DÖNEMİNDE NELER YENMELİ ?



Belirli bir yaştan sonra kaliteli testosteron üretimi için günlük 2,5-3 lt. su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Işık, "Andropoza giren erkeklerde prostat sağlığına da iyi gelen ve içinde likopeni barındıran kırmızı meyvelerin tüketilmesini öneriyoruz. Domates, çilek, karpuz, şeftali, kırmızı elma gibi meyvelerin bolca tüketilmesini istiyoruz. Yine brokoli, karnabahar gibi farklı sebzelerin de rutin beslenme alışkanlığı içerisinde mutlaka olması lazım. Tabii ki testosteron üretimi için proteine de ihtiyaç olduğu aşikar. Özellikle haftada bir-iki gün olacak şekilde balık etinin mutlaka tüketilmesini istiyoruz. Kırmızı et konusunda da şöyle bir bilgi var; kırmızı etin aşırı tüketilmesi vücutta asit yükü birikmesine neden oluyor. Bu durum da ne yazık ki andropoz dönemindeki erkeklerde testosteronun üretilmemesine neden oluyor. Bu sebeple; kırmızı et tüketiminin biraz azaltılmasını balık eti tüketiminin ise arttırılmasını istiyoruz. Bu süreçte çok fazla karbonhidrat kaynaklı beslenilmemesi, hamur işi ve fast-food ürünlerinin de çok fazla tüketilmemesi oldukça önemli" diye konuştu.