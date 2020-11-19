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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın, eşi ve kızının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta karantinada kalacağı bildirildi.

Sağlık 19.11.2020, 12:30
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.

Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı.

Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

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