Anadolu Üniversitesi’nden Covid-19 taramasına büyük destek

Anadolu Üniversitesi, küresel ölçekte toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınına karşı ülkemizin yürüttüğü mücadeleye destek olmak için Bitki İlaç ve Bitkisel Araştırmalar Uygulama Merkezi’nin (AUBİBAM) ileri teknoloji ürünü olan PCR (Polymerase Chain Reacting) cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Şehir Hastanesi’nin hizmetine sundu.

Cihaz teslimi sırasında Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, AUBİBAM Müdürü Prof. Dr. Temel Özek, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ali Uncu ve Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Erol Yılmaz hazır bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, toplum sağlığının korunması için Covid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren ülkemizin tüm kurumlarının eşgüdüm içerisinde hareket ederek salgına karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi’nin de ilk günden itibaren hem Eskişehir hem de Türkiye için pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Anadolu Üniversitesi salgınla mücadelede aktif rol oynuyor

Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi’nin faaliyetleri ile ilgili olarak "Bu kapsamda üniversitemiz öncelikle salgın hastalıklara karşı hazırlık ve faaliyet planını hayata geçirerek gerekli önlemleri aldı. Eşzamanlı olarak şehrimizde ilgili kurumlarca yürütülen salgınla mücadele çalışmalarına aktif destek sundu. Bu dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için Yüksek Öğretim Kurulu’nca hayata geçirilen ve toplumun hizmetine sunulan YÖK Dersleri Platformu’na da binlerce akademik içerik sağlayarak destek oldu. Yine ilk günden itibaren toplumun Covid-19 salgınına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarını ara vermeden devam ettirdi. Bugün de devletimizin yürüttüğü mücadeleye katkı sağlamak ve Eskişehir ve bölge insanın sağlığı için Covid-19 testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan PCR cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Şehir Hastanesi’nin hizmetine sunuyoruz" dedi.

PCR cihazı birçok alanda kullanılıyor

Cihazla ilgili görüşlerini dile getiren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, cihazın ileri teknoloji ürünü gelişmiş bir cihaz olduğunu belirterek,"PCR Cihazı bir biyokimyasal reaksiyonu çok kısa sürede gerçekleştiriyor. Sadece Covid-19 teşhisinde değil, araştırmalarda, hastalıkların teşhisinde ve paleontoloji çalışmalarında kullanılıyor” dedi. Prof. Dr. Öztürk, bu salgınla ilgili güvenilir testlerin yapılması açısından en güvenilir sonucu veren cihazın PCR cihazı olduğunu da sözlerine ekledi. Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (AUBİBAM) Müdürü Prof. Dr. Temel Özek ise cihazın kandaki tespitlerin yapılmasında kullanılacak güvenilirliği yüksek bir cihaz olduğunu ifade etti.

"Cihaz, Eskişehir’in salgına karşı yürüttüğü mücadeleye büyük katkı sağlayacak"

Yeni bir PCR Laboratuvarının ilimizde hizmete gireceğinin müjdesini veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ali Uncu, “Anadolu Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya teşekkür ediyoruz. Cihaz Eskişehir’in salgına karşı yürüttüğü mücadeleye büyük katkı sağlayacak. Bu cihazla günlük test kapasitemizi de çok üst seviyelere çıkarmış olacağız” dedi.