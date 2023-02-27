Anadolu propolisi ve kolajen bir arada

Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü saf Anadolu propolisi markası, doğal ürünler serisine bir yenisini daha ekledi. Arı ürününü doğal formüllerle ve zengin içeriklerle birleştiren yeni Propolisli Kolajen Shot ürünü tüketici ile buluştu.

Patentli özütleme yöntemi ve inovasyon projeleriyle 58 farklı ödüle layık görülen Türkiye’nin katma değerli arı ürünleri üreticisi BEE’O, güzelliğini doğal yoldan desteklemek isteyenler için ham bal, kolajen hidrolizatı ve saf Anadolu propolisini bir araya getirerek lezzetli bir formda tüketiciye sunuyor. Doğal içeriğin tamamen korunduğu ve ilave yağ, şeker, katkı ve koruyucu maddesi içermeyen bu inovatif ürün, içeriğindeki C vitamini ile cildin normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen sentezini desteklerken aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacının tamamının karşılanmasını sağlıyor.

BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı Propolisli Kolajen hakkında, “Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek üzere çıktığımız bu yolculukta, kovandan toplandığı ham hali ile insan vücudu tarafından sindirilemeyen Anadolu propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirilen İnovasyon Ödüllü Ar-Ge yöntemi ile özütlenerek insan vücudu tarafından faydalarından yararlanılabilen, inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürülmektedir. Tüm Türkiye’de 5 bin 500 sözleşmeli arıcımız, 550 bin 000 arı kovanımız ile kontrollü şartlarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim prosesi sürdürmekteyiz. Uzman ekibimizde yer alan gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan tüm arıcılarımıza eğitim ve malzeme desteği vermekteyiz. 35 binden fazla endemik bitkiye sahip Anadolu topraklarından elde edilen arı ürünlerimiz, diğer tüm coğrafyalara göre en az 3,5 kat daha zengin biyolojik aktiviteye sahip, bu sebeple ülkemizdeki arı kovanlarında üretilen arı ürünleri çok değerli. Propolisli Kolajen Shot’ın üretiminde kullanılan arı ürünlerinden ham bal ve Anadolu propolisi, sözleşmeli modelle ülkemizdeki arıcılarımız tarafından dikkat ve özenl toplanmaktadır” dedi.

Samancı,“Propolisli Kolajen Shot’ta doğal formüllerimiz ile cilt sağlığı ve elastikiyeti için değerli olduğu bilinen Tip 1 ve Tip 3 kolajen hidrolizatını bir araya getirdik. Sözleşmeli Arıcılık Modelimiz ile ürettiğimiz Saf Anadolu propolisi ve ham balı; çilek suyu, nar suyu, tarçın ve kolajen hidrolizatı ile birleştirdiğimiz bu eşsiz lezzetli, kolay tüketilebilir özellikteki Propolisli Kolajen Shot, Ar-Ge merkezimizdeki uzman kadronun katkılarıyla içeriğindeki değerli bileşenleri korunarak, güvenli bir şekilde, evimizde, mutfağımızda, yanı başımızda” ifadelerini kullandı.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 2020 yılında Kore’de Yonsei Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis desteğinin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına bağlı olarak yaşanan cilt yaşlanması üzerine etkisi incelendiğine dikkat çekerej, “İnsan cilt hücreleri üzerinde yürütülen bu çalışmada, cilt hücrelerine 10 gün boyunca günde bir kez ultraviyole ışın ve propolis desteği verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, propolisin cilt dokusunda kolajen yıkımını engelleyen enzimin üzerinde direkt etki sağladığı ve kolajen yıkımının önüne geçerek cilt yaşlanmasının önlenmesine destek olduğu görülmüştür. Propolisin cilt sağlığı ve yaşlanma karşıtı etkilerinin, içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoidlerden olan kafeik asit fenetil ester (KAFE), kuarsetin ve apigeninin ile sağlandığı belirtilmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise, 2013 yılında Romanya’da yapılan bilimsel bir çalışmada, propolis ekstraktının cilt dokusu üzerindeki etkileri araştırıldığını belirterek, “Bilimsel çalışma; 8 haftalık dişi ratlarda, farklı konsantrasyonlarda polifenol içeren propolis ekstraktının topikal olarak uygulanmasını içerir. Bilimse çalışmada deney gruplarında yer alan ratlara UVB ışını almadan önce, aldıktan sonra 2 farklı konsantrasyonda fenolik içerikli propolis içeren krem sürülmüştür. Çalışmanın sonucunda; uygulama zamanından bağımsız olarak propolis ekstraktının her iki konsantrasyonunun da cilt dokusunun iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Yüksek miktarda polifenol içeren propolis ekstraktının ise, cilt dokusu üzerinde daha fazla koruyucu ve iyileştirici etkileri olduğu görülmüştür” dedi.