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Anadolu Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde, Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Etkinlikte konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Ümit ediyorum ki, bu kampanya sonunda ilçemizi birinci olarak görmek istiyoruz” dedi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ise, İstanbul’un 39 ilçesinde kan bağışı kampanyasının devam ettiğini belirterek, “Kamu görevlilerden yansıyacak davranışlarla da vatandaşlardaki duyarlılığın, kan verme konusundaki hassasiyeti artıracağı umuluyor” diye konuştu.

Sağlık 24.12.2021, 12:47
Anadolu Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası başlatıldı

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde, Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Etkinlikte konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Ümit ediyorum ki, bu kampanya sonunda ilçemizi birinci olarak görmek istiyoruz” dedi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ise, İstanbul’un 39 ilçesinde kan bağışı kampanyasının devam ettiğini belirterek, “Kamu görevlilerden yansıyacak davranışlarla da vatandaşlardaki duyarlılığın, kan verme konusundaki hassasiyeti artıracağı umuluyor” diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Kızılayı ile birlikte bir kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Başsavcı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Kan bağışı kampanyası, E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu’nda düzenlendi. Başsavcı vekilleri, hakim ve savcıların yanı sıra çok sayıda adliye personeli de kan bağışında bulundu.

Etkinlikte konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İstanbul’un 39 ilçesinde kan bağışı kampanyasının devam ettiğini belirterek, “Kamu görevlilerden yansıyacak davranışlarla da vatandaşlardaki duyarlılığın, kan verme konusundaki hassasiyeti artıracağı umuluyor” diye konuştu.

“Bu kampanya sonunda ilçemizi birinci olarak görmek istiyoruz”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Kartal ilçesinin kan bağışı sırasında 4’üncü sırada olduğunu belirterek, “Pandemi dolayısıyla öncelikli olarak insanlar tabi ki bulaş olmasın diye hastane, toplu yerlerden uzak kalmaya çalıştılar. Neticede bu kan stoklarının azalmasına neden oldu. Valiliğimizin başkanlığında bütün ilçelerde kan bağışı kampanyaları düzenleniyor” ifadelerini kullandı. Adliyenin 5 bin personelinin olduğunu kaydeden Uçar, “Ümit ediyorum ki, bu kampanya sonunda ilçemizi birinci olarak görmek istiyoruz” dedi.

‘1 litre kanla 3 kişinin hayatını kurtaracağız’

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Uzman Dr. İlhan Birinci ise, pandemi döneminde kan bağışlarında azalma olduğunu ve bu nedenle kan ihtiyacının karşılanmasında sorunlar yaşanabildiğini aktararak, “Türk Kızılay’ı olarak bildiğiniz gibi ülkemizin ülke genelinde hastalarımızın hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını gönüllü ve düzenli kan bağışlarıyla karşılamaya çalışıyoruz. Bu tür destekler ve kamu ile özel kuruluşlar yaptığımız işbirlikleriyle Sayın Valimizin de destekleriyle ve kaymakamımızın önderliğinde Anadolu Adliyesi’nde böyle güzel bir organizasyon düzenlemek, bizim için de gerçekten gurur verici. Burada alacağımız 1 litre kanla 3 kişinin hayatını kurtaracağız. Sayı ne kadar fazla olursa kurtulan hasta sayısı da o kadar fazla olacaktır” dedi.

Kan bağışında bulunan Komisyon Başkanı Bekir Altun, “Kızılay Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu kan bağışı kampanyasına Anadolu Adliyesi olarak katılmış bulunmaktayız. Daha önceden de Anadolu Adliyesi olarak yapılan bu kampanyalara katıldık ve başarılı neticeler elde etmiştik” diye konuştu.

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