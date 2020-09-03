Amerikan Yerlilerinin Her Tür Hastalığın Tedavisinde Kullandığı 11 Mucizevi Bitki

Saparma bitkisinin alt türlerinden biri olan bu bitki, kan temizleyici ve idrar söktürücü özelliği sebebiyle pek çok kızılderili kabilesi tarafından kullanılmıştır. Çeroki kabilesi tarafından kullanılan bir başka özelliği ise, kökü kaynatılıp içildiğinde artrit üzerinde gösterdiği iyileştirici etkidir. Bitkinin bir başka tüketim şekli ise yağ ile karıştırılıp merhem haline getirilmesidir ve bu da küçük yanıklar, yaralar ve döküntüler üzerinde oldukça etkilidir.