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Amerikan Yerlilerinin Her Tür Hastalığın Tedavisinde Kullandığı 11 Mucizevi Bitki
Çerokiler, bitkilerin hastalıkları iyileştirmek için yaratıcıları tarafından bahşedilmiş armağanlar olduğuna inanıyorlardı. Yüzyıllar içinde geliştirdikleri şifacılık öğretilerinde, eklem ağrılarından kansere kadar neredeyse tüm hastalıkları iyileştirmek için şu 11 kolay bulunur bitkiyi kullandılar:
Sağlık 03.09.2020, 09:39
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1. Kese Çiçeği
2. Nane
3. Civanperçemi
4. Çobandüdüğü
5. Saparma Bona-Nox
6. Böğürtlen
7. Kıvırcık Labada
8. Sığırkuyruğu
9. Hasır otu
10. Sumak
11. Kuşburnu
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açık
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|87
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|54
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