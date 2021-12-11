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Amerikalı Treadaway, Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Kapadokya ziyareti sonrası ülkesine döneceği esnada Kayseri Havaalanında epilepsi nöbeti geçiren Amerikalı James Treadaway, Kayseri Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kayseri Şehir Hastanesi’nden övgüyle bahseden Treadaway, "Tesis çok güzel ve onlara gerçekten minnettarız" dedi.

Sağlık 11.12.2021, 13:34
Amerikalı Treadaway, Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Kapadokya ziyareti sonrası ülkesine döneceği esnada Kayseri Havaalanında epilepsi nöbeti geçiren Amerikalı James Treadaway, Kayseri Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kayseri Şehir Hastanesi’nden övgüyle bahseden Treadaway, "Tesis çok güzel ve onlara gerçekten minnettarız" dedi.

Amerika’nın California eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki mühendis James Treadaway ailesiyle birlikte Türkiye’ye tatile geldi. Kapadokya ziyareti esnasında epilepsi nöbeti geçirmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirilen Treadaway, tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından yatışı yapılan hasta, 2 günü yoğun bakım ünitesi olmak üzere 14 gün tedavi gördü. İlk olarak nöroloji kliniği ve dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi gören Amerikalı hasta, son olarak da enfeksiyon hastalıkları kliniğinde aldığı tedavinin ardından hızlı ve etkili bir ekip çalışmasıyla sağlığına kavuştu. Kayseri Şehir Hastanesi’ne övgüler dizen Treadaway, "Kayseri havaalanında epilepsi atağı geçirip, Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildim. Burada bir atak daha geçirdim. İki haftadır buradayım. Türkiye’ye 20 Kasım’da geldik. Şehir Hastanesi’ne 23 Kasım’da getirildik. Benimle yürekten ilgilendiler. Tesis çok güzel ve onlara gerçekten minnettarız. Hastanenin en üst yönetiminden en alt birim çalışanına kadar herkes bizim için görevlerini yaptılar. Aşağıdan yukarıya herkes bizimle çok ilgilendi. Beni iyileştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve buna minnettarız" dedi.

"Bu hastane harika"

Hastanın eşi Valen Treadaway ise "Bu hastane harika. Herkes çok iyi ve bize çok yardımcı oldular. Dilinizi bilmemek çok zordu. Doktorların hepsi çok profesyoneldi. Hastane güzel bir tesise sahip. Temiz güzel ve eşime çok iyi baktılar. Bütün herkes harikaydı. Dostça davrandılar. Bir şeye ihtiyaç duyduğumuz anda hemen yerine getirdiler. Doktorlar harika bir iş çıkarttılar. çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakımlarımız dünya standartlarında ekipmana ve personele sahip"

Kayseri Şehir Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ali Çetinkaya ise "Burada ekibimizle birlikte hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bay James bize geçen ay geldi. Kendisi ailesiyle birlikte Kapadokya’yı ziyaret ettikten sonra ülkesine döneceği esnada Kayseri havaalanında epilepsi nöbeti geçiriyor. Sağlık ekipleri tarafından hastanemize getirilen hasta Nöroloji Kliniğine yatırıldı. Bu serviste yapılan tetkikler neticesinde Enfeksiyon değerlerinin ve karaciğer enzimleri yüksek bulunması nedeniyle biz hastamızı dahiliye yoğun bakım servisimize aldık. Hastamız 60 yaşında, hipertansiyon dışında bir şikayeti bulunmayan gayet fit bir hastaydı. Buraya aldığımızda enfeksiyon değerleri çok yüksekti. Kafasında suptural hematom dediğimiz minimal bir kanama vardı. Büyük ihtimalle düşmeye bağlıydı ve epilepsi nöbeti geçirmişti. Biz enfeksiyonu için tedavisini verdik. Bu arada böbrek yetmezliği gelişti hastada ve bu çok ciddi bir tabloydu. Bununla ilgili tedavilerimizi uyguladık. Enfeksiyon değerleri normale döndü. Böbrek yetmezliği düzeldi. Daha sonra Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde ki ve Nöroloji kliniğinde ki hocalarımızla birlikte tedavisini planladık ve yoğun bakım ünitesinden Enfeksiyon hastalıkları Kliniğine gönderdik ve bu yoğun tedavi sürecinin ardından hastamız düzeldi. Dünde şifa ile taburcu ettik hastamızı. Kendisi de çok memnundu. Tabi ki bizde çok sevindik hastamız iyi olduğu için. Bayağı kritik bir tablo atlattı kendisi çünkü. Hastanemiz bölgenin en büyük hastanesidir. Sağlık turizmi kapsamında da bölgeye gelen yerli yabancı bütün hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Hem hastanemiz hem yoğun bakımlarımız dünya standartlarında ekipmana ve personele sahiptir. Bu yönden bir eksiğimiz yoktur. Turistlerimiz bu bölgeye güvenle gelebilirler. Başlarına inşallah herhangi bir şey gelmez ama her hangi bir sağlık probleminde de biz burada ekibimizle birlikte müdahale etmek için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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