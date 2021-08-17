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Amerika da Türkiye'yi kırmızı listeye aldı!

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı.

Sağlık 17.08.2021, 09:37
Amerika da Türkiye'yi kırmızı listeye aldı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, seyahat uyarı listesini güncelledi.

CDC, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken, Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.

Artan vakalar nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.

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