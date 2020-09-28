Ameliyatsız yüz germek mümkün

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cemile Şenol, ameliyatsız yüz germe yöntemleri; askı ve örümcek ağı hakkında bilgilendirdi.

İp askı yönteminin; yaş ile birlikte, cildin elastikiyetini yitirmesi ile birlikte oluşan sarkmaları düzeltmek için kullanıldığını aktaran Dr. Şenol, “Bu yöntem ile; dikiş atılmasına gerek kalmadan, biyolojik olarak insan vücuduna uyumlu olan iplerle cildin gerilerek sarkma, gevşeme ve kırışıklık şikâyetlerinin ortadan kaldırılması sağlanır” diye konuştu.

Örümcek ağı yöntemine ilişkin de bilgi veren Dr. Şenol, “Özel iplerin, tünel tekniği ile derinin en üst yüzeyinin hemen altına girilip yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir, bunda amaç ise; cilt içine yerleştirilen ipler vasıtası ile cildin yenilenme kapasitesini arttırmak, kolojen üretimini ve elastikiyetini arttırmaktır” dedi.

"İp askı yöntemi ile belirli bölgelere uygulanıyor"

Yanaklar, çene altı, boyun, elmacık kemikleri, yüz ovali hattı, alın çizgileri, kaz ayakları, kaş ve nazobiyal bölgelerde ip askı işleminin uygulanabileceğini aktaran KBB Uzmanı Op. Dr. Şenol, “Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için hastanın cerrahi yüz germe ihtiyacının olmaması, sarkmanın çok ileri boyutta olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uygulama esnasında ciddi bir ağrı oluşmadığını aktaran Dr. Şenol, “Uygulama bölgelerine lokal anestezi uygulanıyor, uygulama yaklaşık yarım saat sürüyor, sonrasında biraz ödem ve ağrı olabilir ancak bunlar da ağrı kesicilerle birkaç gün içinde geçer” diye konuştu.

"Uygulama sonrasında dikkat edilecek unsurlar"

Bu tür uygulamalar sonrasında, bol sıvı tüketilmesini sigara içilmemesini öneren Dr. Cemile Şenol, şunları söyledi: “Özelikle ip askılama sonrasında ilk bir iki gün çorba, yoğurt gibi yumuşak gıdalar tüketilmesini; sonrasındaki 2,3 hafta boyunca da sert gıdalardan uzak durulmasını istiyoruz. Yüz üstüne yatma veya yüz bölgesine masaj yapılmamalı, çene hareketleri minimum düzeye indirilmelidir. Bu bölgelerdeki şişliği gidermek için ise; buz uygulamalarını öneriyoruz.”

Op. Dr. Cemile Şenol bu yöntemlerin kimlere uygulanamayacağını ise şöyle açıkladı: “Gebelik ve emzirme döneminde uygulamaları çok önermiyoruz, yara iyileşme sorunu olanlarda da çok önermiyoruz, kanser hastalarına ve kan sulandırıcı kullananlara, düşük bağışıklığı olan kişilere de uygulamıyoruz.”