Çünkü, ilerleyen yaşla birlikte tüm vücutta olduğu gibi yüze şeklini veren dokular da yer çekimine yenik düşmeye başlıyor ve yaşlanmaya dair ilk değişimler yüzde görülüyor.

Yaşa bağlı olarak yüzde oluşan deformasyonlar, eskiden ağırlıklı olarak yüz germe ameliyatları ile düzeltilebilirken, yüzdeki sarkma, gevşeme ve kırışıklıkların giderilmesine yönelik çeşitli ameliyatsız uygulamalar geliştirildi.

Bu uygulamalardan birisi esnek,kopmayan ve erimeyen özel iplerle uygulanan ve “Fransız Askısı” olarak da bilinen Kilit Askı...

Mimik hareketlerine uyumlu olan ve yüzde ifade bozukluğuna yol açmayan Kilit Askı yüz ovalini belirginleştiriyor, kaşları kaldırıyor, çene hattındaki ve boyundaki sarkmaları toparlıyor ve yüz germe ameliyatlarına yakın sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Ameliyatsız yüz germe uygulamalarından biri de tek seansta uygulanabilen fokus ultrason..

Bu uygulama, odaklanmış ses dalgalarının cildin farklı tabakalarına ulaşmasını sağlayarak cilt kalitesini artırıyor, gerilme, sıkılaşma ve toparlanma sağlıyor.Diğer ameliyatsız yöntemlerin ve lazer tedavilerinin ulaşamadığı, cildin 4.5 mm derinliğindeki katmanlarına ulaşarak, cilde esnekliğini veren bağ dokusu üretimini de tetikliyor.

Bir diğer ameliyatsız yüz germe uygulaması da, “radyofrekans dalgaları ile deri altı bağ dokusunu oluşturan kolajen bantların ısınması” esasına dayanan Thermage...

Isıtılan dokular sayesinde, deri altı bağ dokusunda ciddi anlamda bir sıkılaşma sağlanıyor. Thermage, tek seansta uygulanabiliyor.

Ameliyatsız yüz germede “sıvı yüz germe” olarak da adlandırılan tekniklerden de faydalanılıyor.

Bu uygulamalarda sarkmayı gidermek adına, cilt ve cilt altı dokusuna enjekte edilen özel ürünler kullanıyoruz.

Kullanılan dolgu maddeleri veya kas rahatlatıcı ürünler ile kırışıklık ve sarkmalarla savaşıyor, zamanla kaybolan dokuları yerine koymayı hedefliyor.

Ameliyatsız yüz germe yöntemleriyle, daha genç, daha enerjik ve daha mutlu bir görüntü elde ediliyor..