Ameliyatsız burun estetiği mümkün

Estetik ve Plastik Rek. Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, son dönemlerde popüler hale gelen burun dolgusunu anlatarak dolgunun kalıcılığının 13-18 ay arasında değiştiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Estetik ve Plastik Rek. Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, burun dolgusu uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Özkaya, “Sağlık alanında teknolojilerin ve biyo uyumlu ürün yelpazesinin gelişmesi, estetik uygulamalarda ameliyatsız girişimleri daha ön plana çıkarmış ve kullanılabilirliğini arttırmıştır. Estetik işlemler içinde en çok merak edilenlerden biri de giderek daha popüler hale gelen ameliyatsız burun estetiği veya daha çok bilinen ismiyle burun dolgusu uygulamasıdır. Burun dolgusu; Hyaluronik asit içeren dolgu materyalleri ile burnun ameliyatsız şekilde daha estetik ve arzu edilen hale getirilmesi işlemidir. Burun kökü çökmeleri, burun sırtındaki eğrilikler, çökme veya hafif yükseklikler, burun ucu düşüklüğü, burundaki asimetriler gibi küçük şekil bozukluklarının düzeltilmesi sağlanabilir. Doğuştan veya cerrahi operasyona bağlı gelişen bu hafif deformasyonlara burun dolgusu yapılabilir” dedi.

Günlük hayatınıza hemen dönebilirsiniz

Doç. Dr. Özkaya, uygulama sonrası kişinin günlük hayatına kısa sürede dönebileceğini belirterek, “Kan sulandırıcı ilaç kullanan, kanama bozukluğu oluşturan hastalığı olanlarda morarma riskinin artması nedeniyle uygulanması önerilmez. Ayrıca uygulanacak bölge çevresinde uçuk enfeksiyonu, enfekte yarası, uygulanacak maddeye aşırı hassasiyet öyküsü olanlara önerilmez. Burun dolgularının uygulanması cerrahi uygulamalara göre çok daha kolaydır. Uygulama esnasında bir miktar ağrı ve gerginlik hissedilebilir. Dolguların kalıcılığı hastaya göre değişmekle birlikte 13-18 ay arasıdır. Ekonomik olması, işlem sonrası hastanın günlük hayatına hemen dönebilmesi, kısa sürede hemen sonuca ulaşılması avantajlarıdır. Ancak uygulama alanları kısıtlıdır ve istenilen uygulamanın uygun olup olmadığı mutlaka uygulayacak hekim ile konuşulmalıdır” diye konuştu.

“İşlem ortalama 15-30 dakika sürer”

Doç. Dr. Özkaya, “Uygulama yapacak estetik cerrahi uzmanı rinoplasti yani burun ameliyatı ve yüzün diğer estetik uygulamalarını da yapması nedeniyle bir bütün olarak yüze ve burnun estetik yapısına hakimdir ve dolgu ile mevcut problemin düzeltilmesinin size ne kadar uygun olacağı ve yüz profilinize uygunluğu konusunda detaylı bilgi verebilir. Burun dolgusu uygulamasında işlem öncesi uygulama yapılacak bölgeye lokal anestezik krem sürülerek belli bir süre antiseptik solüsyonla dezenfekte edilip işleme geçilir. Burunda uygulama yapılacak olan alanlara uygun dozlarda dolgu malzemesi deri altına enjekte edilir. Böylece burun ucu kaldırılıp, burun sırtındaki eğrilikler gibi problemler giderilebilir. İşlem ortalama 15-30 dakika sürer. İşlem sonrası 3 gün topikal antibiyotikli krem önerilir” dedi.