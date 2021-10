Ameliyatla aşırı terlemeden kurtulmak mümkün

Vücudun belirli bölgelerinde görülen aşırı terlemenin, genellikle el, koltuk altı, baş ve ayak bölgelerini etkilediğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Melek , “Aşırı terleme genellikle el bölgesinde görülür. Terlemeye bağlı olarak kişinin hayat kalitesini bozabilir. Tedavide sempatektomi ameliyatı etkisi ispatlanmış bir yöntemdir” dedi.

Aşırı terlemenin kişinin hayatını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Melek, “Gereğinden fazla ve aşırı terlemeye tıpta hiperhidroz denir. Vücudun belirli bölgesinde görülen aşırı terleme durumu genellikle el, koltuk altı, baş ve ayak bölgelerini etkiler. Toplumun yaklaşık yüzde 1-3’ünde ve çoğunlukla el bölgesinde görülür. Tedavide sempatektomi ameliyatının (ETS) faydası ispatlanmıştır. Kamera eşliğinde mükemmel görme keskinliğiyle, ameliyat hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Bu ameliyat sonrası hastaların yaklaşık yüzde 70-95’inde şikâyetler geçer. Ancak sempatektomiden önce terleme şikâyeti olmayan bölgelerde, gerekenden daha fazla miktarda ve yaygın tarzda gelişen terleme durumu ortaya çıkabilir ve bu duruma refleks denir. Sempatektomi ameliyatı sonrası en sık görülen yan etkidir. En sık sırt, karın veya kasık bölgelerinde görülür” ifadelerini kullandı.

Refleks aşırı terleme ile hastalarda koyu renkli kıyafet seçimi, günde birden fazla kez kıyafet değişimi ve banyo ihtiyacı olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Melek, şöyle devam etti:

“Hastalarda, ellerde aşırı kuruluk, aşırı yorgunluk, heyecan kaybı, kollarda güçsüzlük, depresyon, sosyal izolasyon ve güvende azalma görülebilir. Sonuçta hastaların sosyal hayatları kısıtlanır ve hayat kalitesi bozulur. Şikâyetler sıcak günlerde daha yoğun ve dikkat çekicidir. Pişmanlık çok belirgindir. Refleks aşırı terleme tedavisi ile ilgili klasik bilgimiz, kimlerde olacağını tahmin edebilmenin, etkili bir tedavisinin olmadığı şeklindedir. Risk faktörleri göz önünde bulundurularak, yapılan dikkatli hasta seçimi, sınırlı seviyede sempatektomi uygulamaları ile şiddetli şiddetli refleks terleme görülme sıklığı yüzde 4’ten yüzde 0.9’un altına düşürülebilir. Ancak tamamen önlemek mümkün değildir. Refleks terleme oluştuğunda hedef hastanın hayat kalitesini artırmaktır. Bu hedefle hastalara bazı tavsiyelerde bulunulur. Medikal tedavinin başarısız olduğu şiddetli refleks terlemesi olan hastalarda cerrahi; sempatektomi ameliyatında konulmuş olan kliplerin çıkarılması ve sempatik zincirin re-innervasyonunu içerir.”

Refleks terleme hastalarının tedavisinde "gebitekin" tekniği adını verdikleri teknikle ilgili de bilgiler paylaşan Doç. Dr. Melek, “Gebitekin tekniği olarak tanımladığımız interkostal sinir rekonstrüksiyonu, ilk defa 18 hastanın sonuçlarıyla Amerikan Göğüs Cerrahları Derneğinin (Society of Thoracic Surgeons) 2017 yılında düzenlediği kongrede sunuldu. Bir sonraki yıl Avrupa Göğüs Cerrahları Derneğinin (European Society of Thoracic Surgeons- ESTS) Slovenya’da düzenlediği kongrede ise 32 hastanın operasyon sonuçları ve hayat kalitesi üzerine etkisini araştıran çalışmamız takdim edildi. Ameliyat tekniğimiz 2020 yılında kendi alanında dünyanın en prestijli dergilerinden Annals of Thoracic Surgery dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi. Bu teknikte hedefimiz hasarlanmış vaziyette olan sempatik zincirin bir üst ve bir altındaki sağlıklı interkostal sinirlerin uç uca birleştirilmesiyle sempatik zincire yeni bir alternatif yol oluşturabilmektir. Bu operasyon sadece şiddetli refleks terlemesi olan, hayat kalitesi bâriz şekilde bozulmuş ve alternatif tedavi yöntemlerine rağmen şikâyetleri devam eden hastalara genel anestezi altında kapalı yöntem ile uygulanabilir” dedi.

Operayonların sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Melek, "Ameliyatlardan önce hastaların yüzde 81’nin hayat kalitesi kötüydü ve hayat kalitesi çok iyi olan hasta yoktu. Ameliyatlardan sonra 6. ayda yapılan değerlendirmede 24 hastada (yüzde 75) refleks aşırı terleme azaldı. Refleks terlemenin günlük hayata olumsuz etkisi olduğunu belirten hasta sayısı yüzde 84’ten, yüzde 31,3’e geriledi. Kıyafet değişim sayısı hastaların yüzde 59’ünde azaldı. Hastaların yüzde 50’sinin hayat kalitesi çok iyi hâle yükseldi. Bu sonuçlar interkostal sinir rekonstrüksiyonu operasyonunun güvenli ve şiddetli refleks terleme problemi olan hastalar için bir çözüm olabileceğini gösterdi” diye konuştu.