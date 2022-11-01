Ameliyathanede yangın tatbikatı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) ameliyathanesinde yapılan yangın tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

İlk defa bir hastanenin ameliyathanesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 3 ameliyat olan hasta ve operasyonları gerçekleştiren 1 doktor, 8 hemşire 11 anestezi teknikeri ve 1 sekreter, mahsur kaldığı odadan ekipler tarafından kurtarıldı.

Hastane afet planı çerçevesinde TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran’ın koordinesinde gerçekleşen tatbikatta, yangına ve 3 ayrı ameliyathanesinde mahsur kalan personele Ameliyathane Söndürme Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi, Arama Kurtarma Ekibi ve hastane personeli müdahale etti. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat sonrasında personeli tebrik ederek, kutladı.

Yangın tatbikatı hakkında bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, ’’Senaryo gereği TÖTM’de hastanenin bodrum katında 25 numaralı ameliyathanenin respiratör cihazından çıkan yangın, yanıcı-parlayıcı maddelere sıçraması sonucu büyümüştür. Ameliyathane Söndürme Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi ve TÖTM Arama Kurtarma ekiplerinin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Ameliyathanedeki diğer odaların ve koridorların yoğun duman altında kalması sonucunda 1 doktor, 8 hemşire, 11 anestezi teknikeri ve 1 sekreterin dumandan etkilenerek Acil Servise dikey tahliyeleri gerçekleştirildi. Ameliyathanenin 5, 11 ve 21 numaralı odalarında ameliyatı devam eden 3 hastanın ise yoğun bakımlara yatay tahliyeleri gerçekleştirildi. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı olarak ben, planlama şefinin verdiği bilgiler doğrultusunda acil durumu sonlandırdım ve Yeşil Kodu ilan ettim” dedi.

Başkıran ilk kez bir ameliyathanede tatbikat düzenlendiğini kaydederek, ’’Bütün büyük kurumlarda bu gibi afet olayları gerçekleşebilir. İlk defa ameliyathanede uygulamış olduğumuz bu yangın tatbikatı tamamen hastane personelimizin emeği ve çabasıyla gerçekleşti. Çok başarılı bir tatbikat oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Ameliyathanede çıkabilecek herhangi bir olumsuz olay karşısında ya da bugünkü tatbikat gibi çıkabilecek yangın karşısında nasıl önlem alacağımız konusunda hem arkadaşları bilinçlendirdik hem de nasıl müdahale edebileceğimizi gördük” ifadelerini kullandı.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat sonrasında Başhekim Başkıran, personeli tek tek kutladı.