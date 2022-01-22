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Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor

Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir ‘hava hastanesine’ dönüşebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Sağlık 22.01.2022, 09:23
Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor

Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir ‘hava hastanesine’ dönüşebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

KKTC’de geçirdikleri trafik kazası sonrasında Türkiye’ye sevk edilmeleri gereken iki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Vakaya Ankara’dan havalanarak ulaşan ambulans uçak personeline İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de eşlik etti. Esenboğa Havalimanı’nda başlayan yolculuk, Ercan Havalimanı’ndan alınan Türk vatandaşlarının tekrar Esenboğa Havalimanı’na getirilerek hazırda bekleyen kara ambulans ekibine teslim edilmesi ile son buldu.

Yaklaşık 8 yıldır ambulans uçak ekibinde yer aldığını belirten hemşire Akın Arslan, “Ben yaklaşık 8 yıldır ambulans uçak ekibine dahilim. 8 yıl boyunca uçak ambulans ile dünyanın bütün kıtalarına, nerede şifaya ihtiyacı olan varsa Bakanlığımız tarafından gönderilip, bütün zorlu şartları göze alıp gidip getiriyoruz. Uçağımız yoğun bakım donanımlı bir uçak. Yoğun bakım donanımlı derken hastanın alımından, transferinden ve ulaşacağı hastaneye taşıyacak kara ambulans ekibine vermeye kadar en üst seviye donanıma sahip. Buna bağlı olarak solunum cihazlarından tutun, hastanın o yukarıda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tıbbi açıdan gereksinim duyulacak her şey mevcut. Yaklaşık 8 yıldır bu görevdeyim ve dünyanın hemen hemen her yerine gittik. Gitmediğimiz bir yer kalmadı. Dolayısıyla insanların bize ihtiyacı olan her yerde görevimizi icra ettiğimizden ötürü memnuniyet içindeyiz. Biz sağlık ekibi olarak bu özverili görevde tüm her şeyimizi ortaya koyarak, tüm her yere ulaşabiliyoruz. Bundan dolayı da çok memnunuz. Bütün arkadaşlarımız adına da tüm hastalara gerekli olan tedavileri en üst seviyede vermeye daima devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Havada mobil bir hastane gibiyiz”

Hava ambulans ekibi olarak bir hastanede bulunması gereken tüm imkanlara sahip olduklarının altını çizen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sezgin Kolçak, “Biz öncelikle ‘havada mobil bir hastane gibiyiz’ aslında. Ambulans uçak olarak geçiyoruz. Ama bir hastanede veya bir hastanenin acil servisinde, yoğun bakımında bulunması gereken tüm imkanlara sahibiz. Mesela öncelikle hastamız için moniterizasyon, ventilasyon amaçlı ventilatörlerimiz, bebek taşımak için kullanmış olduğumuz kuvözlerimiz, infüzyon pompalarımız hepsi bizde mevcut. Sağlık sektöründe şöyle bir şey vardır; erken teşhis, erken tanı ve erken müdahale. Biz erken müdahalenin ilk safhasıyız. Hızlı ve etkin olan en erken müdahale ambulans uçak ile bizler tarafından sağlanmakta” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘hava hastaneleri’ ambulans uçaklar

Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir ‘hava hastanesine’ dönüşebiliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre havalanan ambulans uçaklar yeri geldiğinde dünyanın diğer bir ucuna uçabiliyor. Sağlık Bakanlığının 2010 yılında kullanmaya başladığı ambulans uçaklar, hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet veriyor. Şu an Sağlık Bakanlığı envanterinde biri 4 sedyeli, biri 2 sedyeli, bir diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak bulunuyor. Ambulans uçaklar, havanın aydınlık olduğu saatlerde hizmet sağlayan helikopter ambulanslardan farklı olarak 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Ayrıca uçak ambulanslar yüksek sürat, uzun menzil, yüksek uçuş tavanı ve kabin basınçlarının ayarlanabilir olması nedeniyle hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet verebilme kabiliyetine sahipler. Ambulans uçaklar, yoğun bakım şartlarında hasta nakli sağlayan tüm tıbbi cihaz ve donanıma da sahip. Ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken her türlü tıbbi cihaz ve malzemeye sahip olan ambulans uçaklar, ayrıca yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemeleri de içerisinde barındırıyor. Vakanın olduğu şehir ya da ülkeye ulaşan ekipler, kara ambulansları ile koordineli olarak hastayı hızlıca alıp taşınması gereken diğer bir noktaya ulaştırıyor.

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