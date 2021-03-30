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Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı
Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü. Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak.
Sağlık 30.03.2021, 13:58
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Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü. Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak.Sivas Numune Hastanesinde yeni doğan erkek bebekte kalp rahatsızlığı tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe Hastanesinde devam edilme kararı alındı. Sivas Numune Hastanesinden ambulansla alınan Demirkaya bebek, Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi. Yeni doğan bebek Ankara’dan Sivas’a gelen uçak ambulansla Ankara Hacettepe Hastanesine sevk edildi. Demirkaya bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe hastanesinde devam edileceği öğrenildi.