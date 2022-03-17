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Ambulans sürücülerinin eğitimi nefes kesti

İstanbul yollarında yaşam savaşı içinde olan hastaları en zor koşullarda bile hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmak için uğraşan ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri nefes kesti. Kadın bir eğitmenin de yer aldığı eğitimler havadan görüntülenirken, sağlık çalışanlarının tek isteği, zamanla yarıştıkları bu sürede kendilerine "yol verilmesi" oldu.

Sağlık 17.03.2022, 09:51
Ambulans sürücülerinin eğitimi nefes kesti

İstanbul yollarında yaşam savaşı içinde olan hastaları en zor koşullarda bile hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmak için uğraşan ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri nefes kesti. Kadın bir eğitmenin de yer aldığı eğitimler havadan görüntülenirken, sağlık çalışanlarının tek isteği, zamanla yarıştıkları bu sürede kendilerine "yol verilmesi" oldu.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaşam savaşı veren hastaları en zor koşullarda bile en hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmak amacıyla görevlerini yapan pandemi dönemiyle yoğunlukları da artan mega kentin ambulans sürücülerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. 4 günlük eğitim sürecinde Ambulans sürüş tekniklerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler alan sağlık çalışanları, teorik sınavlarını tamamlamalarının ardından ambulans kullanım sınavına girdi. Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı otoparkında gerçekleşen eğitimde ambulans sürücüleri, sırasıyla ambulanslara binerek parkurlarda sürüş yaptı. Ambulans sürücülerine kendileri için hazırlanan parkurlarda kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları, takip mesafesi, güvenli sollama, çıkmaz sokakta manevralar gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Ardından sürücüler, direksiyon başına geçerek hocalar eşliğinde parkurlarda manevralarını daha iyi yapabilmek için çalışırken zorlu İstanbul trafiğine hazırlandı.

Ambulansa yol vermede ‘duyarlı olun’ çağrısı

Ambulans sürüş eğitimi alan 112 ambulans sürücülerinden kimileri parkurda bulunan dubaları çiğnedi, manevraları hatalı yapmaları ve gereken sürede parkuru bitirememeleri gibi nedenlerde eğitimden geçemedi. Kimi sürücüler ve ambulans sürücüsü olmak isteyen adaylar ise alanda sergiledikleri performansla sınavdan geçmeyi bildi. Belirli periyotlarda gerçekleşen eğitimlerde adaylara ders veren kadın eğitmen Ümmühan Kocabay da direksiyondaki ustalığı ise dikkat çekti. Kocabay, kendisini trafikteyken ambulans direksiyonunda gören kişilerin “helal olsun, bravo” gibi cümlelerle seslendiğini ifade ederken, sağlık çalışanlarının talebi ambulans gören sürücülerin duyarlı davranması oldu.

Eğitimlerden geçemeyen trafiğe çıkamıyor

Öte yandan eğitimlerde başarı sağlayamayan hiçbir sürücü zorlu İstanbul trafiğinde sahaya çıkamazken parkurları başarıyla tamamlayan kişiler ise Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla ambulanslarla trafiğe çıkabiliyor. Ambulans sürücülerinin parkurlardaki zorlu sınavı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kimi kişilerin dubaları çiğnediği kimilerinin ise ambulansı ustalıkla kullandığı o anlar gözler önüne serilirken eğitimlerle sürücülerin olağan dışı yol ve şartlarda ambulans kullanabilme kabiliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

“Duyarlı olmalarını bekliyoruz”

Alanda gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgi veren Ambulans Sürüş Eğitmeni Nurettin Günindi: “Ambulans sürüş eğitimimiz 3 aşamada gerçekleşiyor, birinci aşamasa teorik olarak bilgi veriyoruz, ikinci aşamada sahada pratik olarak ambulans sürüş uygulaması yapıyoruz. Son aşamada da arkadaşlarımızı test ediyoruz. Bu test sonucunda başarılı olan arkadaşlarımız sertifikalarını alıyor. Sağ olsun halkımız bize bu konuda gayet duyarlı ama arada sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Vatandaşlarımız ambulansın arkasına takılıp trafikte yol almak istiyorlar bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bizim eğitimimizde de kadın adaylarımız ve eğitmenlerimiz var trafikte olduğu kadın sürücülerimiz nasıl varsa bizim bu eğitimimizde de hem kursiyer hem eğitmen olarak kadın arkadaşlarımız da bizlerle birlikte çalışmaktadır. Ambulans sürücülerimizin trafikteki diğer sürücülere oranla daha pratik olmaları gerekiyor. Dar yerlerde, çıkmaz sokaklarda pratik manevralarla oradan en kısa sürede çıkmalarını sağlamak için burada çalışmalar yaptırıyoruz” dedi.

“Helal olsun abla bravo’ diyenler oluyor”

Kadınların toplumun her alanında olduğu gibi ambulans sürücülüğünde de başarıyla yol aldıklarını ifade eden kadın eğitmenlerden Ümmühan Kocabay: “Öncelikle tabi ki gurur duyuyorum bu işi yapmaktan gerçekten de çok memnunum. İyi ki de bu işi yapıyorum. İstanbul trafiği çok yoğun olduğu için vakalara bazen ulaşmakta zorlanabiliyoruz. Çünkü kendileri, kendi hastaları ambulansta olabilir. Ciddi vakalara gidiyoruz, hayat kurtarıyoruz, Bunun için buradayız. Özellikle bizi arkadan takip eden vatandaşlar bu konuda daha duyarlı olmalarını söylüyorum. Çünkü ani kazalara sebep olabilir, bizim de önümüze araç çıkıyor; hızlı gitmek zorundayız. Arkadan takip etmemeleri söylüyorum, ciddi bir şekilde uyarıyorum. Genelde olumlu tepkiler alıyorum, ambulansın direksiyonunda gören kadın erkek sürücüler olsun tebrik edenler, alkışlayanlar ‘helal olsun abla bravo’ diyenler oluyor. Kadın ya erkek insanları bu işi yapmaya çağırıyorum. İstanbul trafiğinde, her alanda olduğu gibi kadınlar da var. Biz de bu işi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sokaklarımız dar, trafiğimiz çok fazla”

Eğitime katılan ve başarıyla tamamlayan isimlerden Ahmet Yunus Karabıyık: “Eğitim zorlu tabi ki ama tecrübemiz de olduğu için bir miktar bunları aşabildik. İstanbul trafiği tabi ki çok zor diğer illere göre kıyasladığımız zaman zor kalıyor. Sokaklarımız dar, trafiğimiz çok fazla. O yönden zor oluyor, biraz halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Bize yol verilmesi konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz, biraz daha dikkatli olalım trafikte telefonla oynamayalım” dedi.

“Can kurtarmada bir dakikanın bile çok önemi var”

Alanda sınava giren adaylardan Recep Ali Hacıahmetoğlu: “Sınavımıza girdik, inşallah sınavdan başarılı olarak geçersek İstanbul’daki hastalarımızın güvenli bir şekilde hastaneye nakillerini sağlayacağız. İstanbul’da çok yoğun bir nüfus olduğu için trafik kaçınılmaz, araç kullanıcılarına söyleyeceğim tek şey; biraz daha duyarlı olmaları, yol vermelerinde daha iyi olmaları. Vakit bizim için çok önemli bir hastanın canını kurtarmada bir dakikanın bile çok önemi var” şeklinde konuştu.

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