Ambulans helikopterdeki çocuk hastaya iyi hissetmesi için çizgi film izlettirildi

Samsun’da ambulans helikopter ile hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki hastaya korkmasın ve kendini iyi hissetsin diye sağlık personeli tarafından havadayken cep telefonundan çizgi film izlettirildi.

Samsun’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ambulans helikopter bölgede hayat kurtarmak için adeta saniyeler ile yarışıyor. Ambulans helikopter bugün 4 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. için havalandı.

Ayvacık ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 4 yaşındaki M.Y. önce Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede de epilepsi nöbeti geçiren çocuğun, ambulansla helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkine karar veridi. Samsun’dan kalkarak Ayvacık ilçesine giden helikopter, çocuğu aldıktan sonra tekrar havalandı. Havada çocuk ile yakından ilgilenen sağlık personeli, korkmaması ve kendini iyi hissetmesi için ona kendi cep telefonundan çizgi film izletti. Sağlıkçıların bu davranışı büyük takdir topladı.