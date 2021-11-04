Ambulans helikopter kazazede için havalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazazede için havalanan ambulans helikopterinin ve 112 acil ekiplerinin olay yerinde kazazedeye yaptığı ilk müdahalenin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından toprak kayması sebebiyle sıkışan ve travma ihtimali olan kazazede için havalanan ambulans helikopterin ve 112 acil ekiplerinin olay yerinde kazazede yaptığı müdahalenin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca ı paylaşımında, “Kaza Trabzon Arsin’de yaşandı. Kayan toprak sebebiyle sıkışmaya bağlı travma ihtimali bilgisini aldık. Acil ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans Helikopter çağrıyla havalandı. 48 km mesafedeki Fakülte Hastanesine 11 dakikada ulaştı. Tanı: Sol femur boyun fraktürü” ifadelerine yer verdi.