Amasya’da doğum günü kutlaması sonrası aynı aileden 13 kişi korona virüse yakalandı

Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı renkteki yüksek riskli illerden Amasya’da yapılan bir doğum günü kutlaması sonrasında aynı aileden 13 kişi korona virüse yakalandı, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan bir aile kız çocukları için doğum günü kutlaması tertip etti. Kutlamaya aynı aileden kişiler de katıldı. Eğlenip evlerine dağılan bireylerden bazıları, korona virüs semptomları yaşamaları üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Testlerin pozitif çıkması üzerine Amasya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Gerçekleştirilen izlem ve temaslı araması sonucu toplam 13 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ailenin yakınlarından Tuncay Çuhadar, “Doğum günü kutlaması sonrasında katılanlardan birkaçı rahatsızlanıyor. Korona virüs tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 13 kişinin testi pozitif çıkıyor. 4 yakınımız hastanede tedavi altında. Diğerleri ise evlerinde karantinada” dedi.

"Taziye sonrası vakalar tespit edildi”

Kentin kırmızı renkteki yüksek riskli iller arasında olduğunu hatırlatan Amasya Tabip Odası Başkanı Dr. Dursun Ali Kodat da, “Uyarılara rağmen kırmızı kategorideki ilimizde pozitif vakalar artıyor. Doğum günü kutlamasının yanı sıra bir köyde de taziye sonrası vakalar tespit edildi” diye konuştu.

İnsanların kurallara uymakta direndiğine değinen Dr. Kodat, “İnsanlar kendisine gelmeyince, hastalıkla karşılaşmayınca tedbirlerin önemini anlamıyor. Mutlak suretle kurallara uymak lazım. Başka türlü bu pandeminin bitme ihtimali yok” şeklinde konuştu.

Amasya Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapmayı sürdürüyor. Pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı ise, “Son bir aydır ilimizin de içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde yüksek oranlarda vaka artışı yaşanmakta. Bu durum ilimizi de etkilemektedir. İlimizdeki artışın en temel sebepleri Samsun ve Tokat illeriyle olan ilişkilerimizdir. Tüm ilçelerimizde kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, esnaf odaları ve diğer ilgililer yoğun şekilde denetim yapıyorlar. Ancak halkımızın ev ortamında çeşitli sebeplerle toplanması, maalesef birçok insanımızın hastalanmasına ve bazen de ölümüne sebep olabilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım"

Vatandaşlara seslenen Masatlı, "Sevdiklerinizin, ailenizin ve toplumun sağlığı için ev ziyaretlerinizi lütfen erteleyin. Devletimiz salgının tüm aşamalarında büyük bir özveriyle gerekli her türlü önlemi aldı. Bu aşamadan sonra ancak halkımızın daha duyarlı olmasıyla normalleşme sürecine geçebiliriz. Bu dönemde bir mecburiyetimiz yoksa ilimizden ayrılmayalım. Hatta gün içerisinde işyerlerimizden ve evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu hastalığın genç, yaşlı her kesimi ağır olarak etkilediği birçok olumsuz örnekle ispatlanmıştır. ‘Bana bir şey olmaz’ anlayışıyla hareket etmeniz belki kendinizin, belki de bir başka insanın canına mal olabilir. Bir yıldır canla başla mücadele eden sağlık teşkilatımızı rahatlatmak, bu süreçten maddi olarak etkilenen esnafımızın mağduriyetini gidermek halkımızın duyarlığı ve vakaların azalmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.