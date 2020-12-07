banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Aman dikkat! Dolandırıcılar aşıyı da kullanıyo

Dünya, Covid-19 salgınına karşı bulunan aşılarla umutlanırken, dolandırıcılar boş durmuyor.

Sağlık 07.12.2020, 12:38
3
Aman dikkat! Dolandırıcılar aşıyı da kullanıyo
banner422

Daha önce de ücretsiz maske dağıtımı, sosyal yardım, geri ödeme gibi bahanelerle vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanan dolandırıcılar yeni yöntem olarak aşı randevusunu oluşturma şeklinde gönderdikleri mesajı kullanıyor. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

Bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışıyorlar

Korona virüs aşısını bile kötü emelleri için kullanan dolandırıcılar vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışırken, vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından birbirlerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek 'http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma' mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu