Aman dikkat! Buzlukta bir ay yaşıyor, ekmeği 90 derecede fırınlayın

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüsten korunma önlemleri kapsamında, ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece olan fırında 10 dakika tutulması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüs tehlikesinin uzun süre devam edebilme ihtimalini göz önüne alarak, alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere pek çok şeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyledi.

Virüsün belli sıcaklıklarda etkisinin kalmadığı söyleniyor. Peki ama buna soğuk dahil mi? Buzdolabı dondurucusunda tutunma süresi belli mi? Bu soruya da Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı PROF. DR. BARIŞ OTLU cevap veriyor. Otlu;

"Yapılan çalışmalarda, virüsün buzdolabı soğukluğu olan +4°C’ye dayanıklı olduğu gösterilmiş olmakla birlikte, bu ortamda 14. günde sayısının 10 kat azaldığı ancak virüsün hastalık yapıcı kapasitesini halen koruduğu belirlenmiştir. Buzdolabının buzluk bölümünün sıcaklığı -20°C’ye kadar düşebilir. Virüs, özellikle organik maddelerle birlikte bulunduğunda (örneğin besinlerin üstünde) bu sıcaklıklarda bir ayı geçen sürelerde canlı kalabilir. Ancak tekrarlayan donma ve çözülmenin virüs üzerinde olumsuz etkileri vardır" dedi.