Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101110
ALTIN
378.760
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7766
EURO
7.6423

Aman dikkat! Buzlukta bir ay yaşıyor, ekmeği 90 derecede fırınlayın

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanlar binlerce kişinin hayatını kaybettiği salgınla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Evimize getirdiğimiz gıdaları muhtemel bir koronavirüs bulaşısından nasıl arındırabiliriz?

Aman dikkat! Buzlukta bir ay yaşıyor, ekmeği 90 derecede fırınlayın

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanlar binlerce kişinin hayatını kaybettiği salgınla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Evimize getirdiğimiz gıdaları muhtemel bir koronavirüs bulaşısından nasıl arındırabiliriz?

01 Mayıs 2020 Cuma 02:03
2011 Okunma
Aman dikkat! Buzlukta bir ay yaşıyor, ekmeği 90 derecede fırınlayın

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüsten korunma önlemleri kapsamında, ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece olan fırında 10 dakika tutulması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüs tehlikesinin uzun süre devam edebilme ihtimalini göz önüne alarak, alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere pek çok şeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyledi.

Virüsün belli sıcaklıklarda etkisinin kalmadığı söyleniyor. Peki ama buna soğuk dahil mi? Buzdolabı dondurucusunda tutunma süresi belli mi? Bu soruya da Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı PROF. DR. BARIŞ OTLU cevap veriyor. Otlu;

"Yapılan çalışmalarda, virüsün buzdolabı soğukluğu olan +4°C’ye dayanıklı olduğu gösterilmiş olmakla birlikte, bu ortamda 14. günde sayısının 10 kat azaldığı ancak virüsün hastalık yapıcı kapasitesini halen koruduğu belirlenmiştir. Buzdolabının buzluk bölümünün sıcaklığı -20°C’ye kadar düşebilir. Virüs, özellikle organik maddelerle birlikte bulunduğunda (örneğin besinlerin üstünde) bu sıcaklıklarda bir ayı geçen sürelerde canlı kalabilir. Ancak tekrarlayan donma ve çözülmenin virüs üzerinde olumsuz etkileri vardır" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'den sonra Fransa’da da görüldü: Yeni hastalık çocukları tehdit ediyor!
İngiltere'den sonra Fransa’da da görüldü: Yeni hastalık çocukları tehdit ediyor!
Reflü hastaları mutlaka okusun!
Reflü hastaları mutlaka okusun!
Azerbaycan Turizm Kurulu Sağlık ve Güvenlik kampanyası başlattı
Azerbaycan Turizm Kurulu Sağlık ve Güvenlik kampanyası başlattı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim