Alzaymırdan nasıl korunuruz?

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, "Sağlıklı beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma ve alkol kullanmama, kitap okuma, zeka geliştirici oyunlar, alzaymır hastalığını önlemekte, doğru tedavi yöntemiyle de bu hastalık ertelenebilmektedir” dedi.

Dr. Kara, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bu hastalığının, en yaygın demans türlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Halk arasında bunama olarak bilinen alzaymır, beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine bağlı olarak gelişen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Özellikle 60 yaş sonrasında sıkça görülen alzaymır, basit unutkanlıklarla başlayarak, zamanla en yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleme gösterebilmekte ve hastalığın son evresinde hasta, bakıma muhtaç hale gelebilmektedir” dedi.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan bu hastalığın nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Atilla Kara, “Kadınlarda daha sık görülen alzaymır hastalığının neden oluştuğu, henüz kesin olarak belirlenebilmiş değildir, fakat genetik faktörler, ileri yaş, kolesterol, obezite, diyabet, tansiyon, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çevresel faktörler ve yaşam tarzı gibi etkenler, alzaymır için önemli bir risk faktörüdür. Alzaymır, öncelikle öğrenme ve hafızayı etkileyerek, zamanla yaşamsal problemlerin çıkmasına yol açmaktadır” diye konuştu.

Belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Kara, “Bilinç kaybı, konuşmada ve algıda zorlanma, güncel bilgileri unutma, eşyaları farklı yerlere koyma ve unutma, kişilik ve davranışlarda değişiklik, kendini tanımakta güçlük yaşama, hayattan zevk alamama, karar vermede güçlük yaşama, bu hastalığın en önemli belirtileridir. Bu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurması gerekmektedir” dedi.

Teşhis nasıl konulur?

Alzaymır hastalığı tanısı için kesin bir test olmadığını ifade eden Dr. Kara, “Alzaymır, hastalığının teşhisine yönelik, kesin bilgi verebilen ayırıcı bir tanı testi bulunmamaktadır. Bu nedenle nöroloji uzmanı tarafından detaylı öykünün alınmasından sonra, tanının desteklenmesine yönelik; ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR görüntülemesi, kan testleri uygulanabilir. Yapılan tetkiklerin ardından, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kesin teşhis konulur” dedi.

Aalzaymır, hastalığını tamamen sonlandıracak bir tedavi yönteminin daha henüz bulunmadığını vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Hastalığın tedavisi, mevcut durumuna göre farklılık göstermektedir. Günümüzdeki tedavi yöntemleri, ancak hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir. Bu özelliğiyle hastanın yakınmalarının azaltılması hedeflenir. Sağlıklı beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma ve alkol kullanmama, kitap okuma, zeka geliştirici oyunlar, alzaymır hastalığını önlemekte, doğru tedavi yöntemiyle de bu hastalık ertelenebilmektedir” dedi.