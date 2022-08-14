Altınova’ya 2 yeni uzman doktor

Yalova Altınova Devlet Hastanesi ile Altınova Aile Sağlık Merkezi’nde yeni uzman doktorlar görevlerine başladı.

Altınova Devlet Hastanesine Dahiliye Uzm. Dr. Ayşenur Ertürk ve Altınova Aile Sağlık Merkezi’ne Aile Hekimi Uzm. Dr. Derya Yarguz atanarak, görevlerine başladılar.

İlk ziyaretçileri

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan zafer, AK Parti Altınova Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ile Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı Altınova’da göreve başlayan Dâhiliye Uzm. Dr. Ayşenur Ertürk ve Aile Hekimi Uzm. Dr. Derya Yarguz’u ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı dilediler. Ziyaretlere Altınova İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Temur da eşlik etti.

Meslektaşlarına kutlama

Kutsal ve çok anlamlı görevi yerine getiren meslektaşlarına yeni görevlerinde başarılar dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kıymetli meslektaşlarımıza şimdiden değerli emekleri için teşekkür ediyorum. Kapımız kendilerine 24 saat açıktır” diye konuştu.