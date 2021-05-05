Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırılıyor

Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther, eyalette 17 Mayıs’tan itibaren korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını tamamen kaldırarak normalleşmeye dönüleceğini açıkladı.

Almanya’nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde, korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları tamamen kaldırılıyor. Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther yaptığı açıklamada, eyalette korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler neticesinde günlük vaka sayılarında kaydedilen düşüş ve insidans değerlerinin 54,4 seviyesine inmesi sayesinde Schleswig-Holstein eyaletinde 17 Mayıs’tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını ve normalleşmeye dönüleceğini kaydetti. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında Almanya’nın en önemli tatil bölgelerinin de açılacağını belirten Günther, Kuzey ve Baltık Denizleri arasındaki otellerin, restoranlar ve tatil köylerinin sıkı hijyen kuralları altında açılacağını duyurdu.

Öte yandan Almanya’da Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası’nda (Infektionsschutzgesetz) yapılan değişiklik kapsamında insidans değerleri, 100 bin kişilik bir şehir veya bölgede yeni enfeksiyon sayısında 7 gün içinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakanın görülmesi üzerine söz konusu bölgelerde kapanma ve kısıtlama tedbirleri getiriliyor. İnsidans değerleri bir hafta içinde 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakaya rastlanmaz ise, bu bölge veya şehirlerde önlemler gevşetilip yasaklar kaldırılıyor.