Almanya’nın sağlık çalışanı ihtiyacı artıyor!

Pandemi sonrası yetişmiş hemşirelerini İsviçre’ye kaptıran Alman Devleti hemşire, sağlık teknisyeni ve sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için istihdam projesini hayata geçirdi. İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Danışmanlık ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında, Türkiye’de hemşirelik mesleğine sahip bireyler Almanya’da hemşire olarak istihdam edilebilecek. 2022 Yılı itibariyle İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Danışmanlık iş birliği ile Türkiye’nin her yerinde hemşire olarak çalışan veya çalışmayan tüm bireyler başvurabilecekler.

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DMW Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Bozçelik; “Almanya’nın geçmişten beri iş gücü ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını komşu ülkelerden karşılayan bir istihdam politikası vardı. Türkiye ile tarihi bağları kuvvetli olan Alman devletiyle ilişkilerimiz diğer ülkelerden hep farklı oldu. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası Avrupa ülkelerinde sağlık politikalarında ciddi değişiklikler oldu. Nitelikli sağlık personeli ihtiyacını karşılamak isteyen Avrupa ülkeleri maalesef gözlerini Türkiye’ye çevirdi. Elbette ülkemizin insanlarının, kendi ülkelerine hizmet etmelerini isteriz. Ancak başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmeye karar veren vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmasını istemeyiz. Maalesef birçok vatandaşımız bu süreçte dolandırılıyor veya yüksek meblağlar ödemek zorunda kalıyor. DMW olarak, Almanya devletinin hemşire istihdamı projesinin Türkiye ayağında bize önemli bir görev düşüyor. Bürokratik birçok engeli kaldırdığımız bu süreçte bize an çok gelen talep yaş sınırının yükseltilmesi idi. Yoğun girişimlerimizi sonucu yaş sınırı 40 olarak yükseltildi. Yaş sınırı uygulamasını insani bulmuyoruz, bu sebeple daha da yükseltilmesi için Almanya çalışma bakanlığı (Bundesministerium für Arbeit und Soziales - BMAS) ile diplomatik temaslarımız devam ediyor” dedi.

Almanya’da hemşirelik mesleğini devam ettirmek isteyenlere herhangi bir ücret almadan, 2 aylık oryantasyon eğitimi sonrası istihdam edilecek şekilde yardımcı olduklarını kaydeden Bozçelik; “Her Alman vatandaşının sahip olduğu tüm sosyal haklara sahip olacak şekilde hemşire olarak çalışmaya devam ediyorlar. Dil, Alman Devleti’nin en katı olduğu kurallardan birisidir. Bu projede sürecin başarıyla sonuçlanmasında adayların yeterli dil düzeyine ulaşması en önemli faktördür. DMW olarak bizde bu konuda adaylara destek olmak için Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile eğitim iş birliği anlaşması imzaladık. Arel Üniversitesi tarafından hazırlanan müfredat ile adayların ister yüz yüze ister online derslerle dil düzeylerinin istenen seviyeye geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

’Almanya’da hemşire olmak isteyenler nasıl başvuracak’

Gerekli şartları karşılayan kadın ve erkek hemşirelerin başvuruları DMW Danışmanlık tarafından alınacak. Almanca dil eğitimi almak isteyenlere İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ARELSEM) tarafından eğitimler verilecek.

’Kimler faydalanabilecek’

Proje kapsamında, B2 seviye Almanca sertifikasına sahip, 40 yaşını aşmamış en az lisans mezunu hemşireler, Almanya’da 8 haftalık oryantasyon eğitimine tabii tutulacak. Bu eğitimde;

Bölümlerine uygun olarak çalışacakları kamu/ özel hastaneleri yetkilileri ziyaretlerine gelecek tanışacaklar.

Alman kültürü hakkında genel bilgiler verilecek

Alman sosyal hayatında uyulması gereken temel yasalar ve haklar anlatılacak.

Teknik/ Mesleki dil eğitimi verilecek.

Süre sonunda sınava tabi tutulacaklar.

Eğitim sonunda hemşireler, çalışacakları kamu/ özel hastanelerde iş başı yapacak. Almanya’da hemşirelik hakkında bilgi almak isteyenler https://dmwdanismanlik.com/almanya-hemsirelik-basvurusu/ adresinden de siteyi ziyaret edebilir.

Ayrıca Almanca bilmeyen hemşirelerin B2 Almanca sertifikası alması gerekli. Bu noktada üniversite hemşirelerin Almanca kursu almasını sağlıyor. Eğitimler uzaktan (online) yapılabilecek. Bu sebeple Türkiye’nin her yerinden Almanca eğitimi almak isteyenler https://sem.istanbularel.edu.tr/ bağlantı linkinden bilgi alabilirler.