Almanya’dan maymun çiçeğine karşı 40 bin dozluk aşı tedbiri

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 40 bin doz çiçek hastalığı aşısı sipariş edildiğini açıkladı.

Almanya, dünyada hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almaya başladı. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, Bavarian Nordic şirketine ait 40 bin doz çiçek hastalığı aşısı sipariş ettiklerini duyurdu. Enfekte olan kişiler için 21 günlük karantinanın şimdilik yeterli olacağını söyleyen Lauterbach, “Enfeksiyonlar daha da yayılırsa, bu noktada henüz tavsiye edilmeyen ancak gerekli olabilecek aşılar için hazırlıklı olmak isteyeceğiz” dedi. Maymun çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini ve yeni bir pandemiye dönüşmeyeceğini belirten Lauterbach, erken müdahalenin patojenin toplumlara yerleşmesini engelleyebileceğini ifade etti. Basın toplantısında söz alan RKI Başkanı Lothar Wieler ise, ülkede şu ana kadar 5 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve tüm hastaların erkek olduğunu belirtti.

ABD’den aşı önlemi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan açıklamada, benzer garantiler verilerek toplu aşılamaya gerek olmadığı ve hijyen kuralları çerçevesinde virüs yayılımının kontrol altına alınabileceği aktarılmıştı. ABD’li sağlık yetkilileri ise, ülkede binden fazla aşı bulunduğunu ve bu sayının gelecek haftalarda hızla artmasını umduklarını söylemişti. ABD’de çiçek ve maymun çiçeği hastalığına karşı kullanımı onaylanmış Jynneos isimli aşı, Avrupa’da sadece çiçek hastalığına karşı kullanılıyor.