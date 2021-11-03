Almanya’da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ını aşısızlar oluşturuyor

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Dr. Gerald Gass, ülkedeki yoğun bakım servislerinde bulunan hastaların yüzde 90’ının aşılanmamış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Almanya’daki hastanelerde korona virüs aşısı olmamış kişiler nedeniyle yoğunluk tekrar arttı. Federal Hükümetin yeniden başlattığı aşılama kampanyasını desteklediklerini belirten Alman Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Gerald Gass, “Şu ana kadar aşılamada kaydedilen ilerleme hastaneleri gözle görülür şekilde rahatlattı. Bugünkü durum 1 yıl öncesinden çok farklı. Bununla birlikte yoğun bakım üniteleri şu anda yeniden doluyor. Aşı olup yoğun bakım servislerinde bulunan kişilerin yaşlı ve bağışıklık sitemlerinin zayıflamış kişiler olduğunu görmekteyiz. Aşılanmış genç ve orta yaşlı kişilerden yoğun bakım servislerinde kimse bulunmuyor. Sadece bir aşının salgını sona erdirebileceği ve sağlık sistemine aşırı yüklenmekten güvenli bir şekilde koruyabileceği çok açıktır. Hastanelerde artık yaşlılardan ve hastalardan dolayı değil, aşılanmamışlardan dolayı yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle DKG, #HierWirdGeimpft kampanyasını destekliyor" dedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’da son 24 saatte tespit edilen korona virüs vaka sayısını 20 bin 398, hayatını kaybedenlerin sayısını 194 ve yoğun bakım servislerinde bulunan hasta sayısını 2 bin 58 kişi olarak açıkladı.