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Almanya’da yeni yıla kadar 30 milyon kişinin Covid-19’a kaşı aşılanması hedefleniyor

Almanya’da Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni yıla kadar 30 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Sağlık 18.11.2021, 22:38 18.11.2021, 22:55
Almanya’da yeni yıla kadar 30 milyon kişinin Covid-19’a kaşı aşılanması hedefleniyor

Almanya’da Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni yıla kadar 30 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının rekor seviyeye ulaştığı Almanya’da salgının 4. dalgasıyla mücadele sürüyor. Ülkede koalisyon görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından salgınla mücadele için hazırlanan yeni Enfeksiyon Koruma Yasası, Federal Meclis’te oy çokluğu ile kabul edilmiş, yapılan oylamada 398 "evet", 254 "hayır" oyu kullanılırken, 36 milletvekili ise "çekimser" kalmıştı.

Federal Meclisteki oylamanın ardından 16 eyalet başbakanı ile görüşen Başbakan Angela Merkel, ülkede kurulması beklenen SPD, Yeşiller ve FDP trafik koalisyonunun başbakan adayı Olsf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, ilkbahara kadar aşıya ek olarak, yeni enfeksiyon sayısını azaltmak ve enfeksiyon oranını yavaşlatmak için daha fazla koruyucu önlem alınması gerektiğini ifade etti. Federal hükümetin ve eyaletlerin birçok konuda anlaştıklarını aktaran Merkel, eyalet başbakanların 2G kuralının ülke genelinde uygulanması konusunda anlaştıklarını aktardı. Merkel ayrıca, 2G (aşı ya da hastalığı atlatma) kuralının gelecekte spor etkinlikleri için de geçerli olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Scholz ise, özellikle güçlendirici aşılarla, yılsonuna kadar yaklaşık 30 milyon vatandaşın aşılanmasının gerekli olduğunu belirterek, bunun ulusal bir çaba gerektirdiğini aktardı. Scholz, işyerinde ve toplu taşımada yeni 3G (aşı, hastalığı atlatma ya da test) önlemlerine ilişkin olarak artık kararlı önlemlerin de gerekli olduğunu açıkladı.

Toplantıda, 18 yaşını doldurmuş ve ikinci aşısını 5 ila 6 ay önce olan tüm vatandaşların hatırlatma dozu yaptırabileceği, tüm huzurevi çalışanları ve ziyaretçilerinin günlük olarak negatif test sonucu ve aşılı çalışanların, haftada üç defaya kadar negatif test sonucu sunmalarının zorunluğu olduğu belirtildi.

İşyerinde, işverenin günlük olarak kontrol ettiği ve belgelediği 3G kuralı getirileceği ifade edilen toplantıda, maske zorunluluğuna ek olarak, yerel toplu taşıma ile bölgesel ve uzun mesafe trenlerde de 3G kuralı getirileceği açıklandı.

Spor ve kültür etkinliklerinin yanı sıra gastronomi ve vücut bakım hizmetleri için 2G kuralının gelecekte ülke çapında geçerli olacağı ifade edilen toplantıda, eyaletlerde hastaneye yatış oranı yüzde 3’ü aşmışsa ve yayılma sınırı yüzde 6’yı aşarsa 2G Plus kurallarının uygulanacağı, yüzde 9 sınırından itibaren temas kısıtlamaları da dahil olmak üzere Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın tüm kurallarının devreye gireceği belirtildi.

Geçici salgın yardımının, ekonomik sonuçlarını hafifletmek için 31 Mart 2022’ye kadar üç ay uzatılacağı aktarıldı.

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