Almanya’da yaşayan hasta Türkiye’de şifa buldu, ameliyat İstanbul’da kamuda ilk oldu

Almanya’da yaşayan tedavi için Türkiye’yi tercih eden 52 yaşındaki Harun Erarslan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan robotik whipple yöntemiyle başarıyla ameliyat edildi. Doç. Dr. Emin Köse: “İstanbul’daki kamu hastaneleri içinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapıldığını söyleyebilirim" derken hasta Erarslan: "Türkiye çoğu dalda tıbbi olarak çok ileride. Eskidendi o ameliyat için Amerika’ya, Avrupa’ya gitmek” dedi.

Almanya’da terzilik yapan 4 çocuk babası 52 yaşındaki Harun Erarslan, bir süre önce Türkiye’ye ziyarete geldi. Burada rahatsızlanınca hastanede yapılan tahlillerde pankreasında tümör olduğu belirlenirken Erarslan, tedavi için Türkiye ve Almanya’da çözüm yolları aradı. Araştırmalarının ardından tedavi için Türkiye’yi tercih eden Erarslan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunmak üzere kurduğu İnternational Kliniği’ne başvurdu. Hızla tedavisine başlanan hasta için pankreas başı, bu bölgeye yakın safra yolları ve 12 parmak bağırsağı tümörlerinde uygulanan cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan whipple ameliyatı planlandı. Doç. Dr. Emin Köse, Doç. Dr. Süleyman Demiryas, Doç. Dr. Şenol Emre, Op. Dr. Egemen Özdemir, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Emre Erbabacan’ın katıldığı robotik whipple operasyonu saatler sürse de başarıyla tamamlandı.

Doç. Dr. Emin Köse: “Operasyon İstanbul’da kamuda ilk”

Cerrahpaşa Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köse robotik whipple ameliyatının İstanbul’da kamuda ilk olduğuna dikkat çekti. Dr. Köse, robotik yöntemlerle gerçekleştirilen operasyonlarda hastaların hastanede yatış sürelerinin kısaldığını, daha az ağrı hissederek rutin yaşamlarına daha hızlı adapte olduklarını ifade etti. Köse, Almanya’da yaşayan Harun Erarslan’ın tedavisi için Türkiye’yi tercih ettiği gibi yurt dışından birçok hastanın Türkiye’ye gelerek tedavisini burada sürdürdüğünü belirtti.

Almanya’da yaşayan hasta, şifayı Türkiye’de buldu

Köse, Erarslan’ın tedavisinin başarılı şekilde devam ettiğini anlatırken, kısa zaman içerisinde taburcu edileceğini söyledi. Öte yandan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde son teknolojiyle birçok ameliyat gerçekleştiriliyor. Robotik cerrahi alanında Doç. Dr. Emin Köse, Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ, Op. Dr. Egemen Özdemir, Doç. Dr. Süleyman Demiryas’ın yaptığı operasyonlarla birçok hastaya şifa dağıtılıyor.

“İstanbul’daki kamu hastaneleri içinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde”

Robotik whipple ameliyatının İstanbul’da kamuda ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildiğini ifade eden Cerrahpaşa Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köse: “Hastamız 52 yaşında bize pankreasında kitle sebebiyle başvurmuştu. Yapılan tetkikler neticesinde ameliyata karar verdik. whipple ameliyata karar verdik ve planladık. Bu ameliyat açık ve kapalı yöntemle yapılabilmekte. Kapalı yöntem dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşmakta ve son yıllarda teknolojik gelişmelerle robotik olarak da gerçekleştirilmekte. Biz de Cerrahpaşa’da başlattığımız robotik cerrahi program dahilinde hastamıza robotik whipple ameliyatı planladık ve gerçekleştirdik. Bu yöntemin en büyük avantajı daha kısa sürede iyileşmenin sağlanması ameliyat sırasında çok daha rahat bir hareket kabiliyeti sağlaması, başarılı şekilde tamamladığımız ameliyat sonrası erken dönemde hastamızın ayağa kalkması, yürümesi, ağızdan gıdaya başlaması mümkün olmakta. Şu an ameliyatından sonraki birinci haftadayız. Gayet rahat, hareketlerini günlük aktivitelerini yerine getirmekte. Artık taburculuk planlıyoruz, İstanbul’daki kamu hastaneleri içinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapıldığını söyleyebilirim” dedi.

“Türk tıbbının çok ileri noktada olduğunu son yıllarda çok iyi anladık”

Türkiye’nin özellikle son yıllarda sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Emin Köse: “Whipple ameliyatı oldukça büyük ve uzun süren bir ameliyat ve geniş bir cerrahi ekibe ihtiyaç duyulmakta. Neredeyse bu ameliyat tüm günümüzü kapsamakta ama ameliyat sonrası iyileşme süreci çok hızlı olduğu için bu bizler ve hasta için bir avantaja dönüşüyor. Planımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde robotik cerrahi, hepatobiliyer cerrahide program dahilinde bu ameliyatlarımıza devam etmek ve kamu hastanelerinde bu programı hem eğitim anlamında hem hastalara hizmet anlamında devam ettirilmesi. Hastamız Almanya’da da birtakım hekimlerle görüşmüş, muayeneler olmuş ama daha sonrasında Türkiye’de de fikirler almak istemiş ve bir süredir hastanemizin devam eden Cerrahpaşa İnternational Kliniği’nde bize bir başvurusu oldu. Biz de tetkitlerini yapıp tedavi seçeneklerini sunduğumuzda özellikle robotik, laparoskopik cerrahinin de bizde uygulandığını duyunca sanırım o yüzden bizi tercih etmek istedi. Türk tıbbının çok ileri noktada olduğunu son yıllarda özellikle çok iyi anladık. İki tarafı da gören birisi olarak Türkiye’de hiçbir eksikliğin olmadığı hatta birçok noktada hastalarımızın avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bu avantajı gören, her iki tarafı da bilen hastalarımız özellikle Türkiye’yi tercih etmekte” ifadelerini kullandı.

“Ameliyat için Amerika’ya, Avrupa’ya gitmek eskide kaldı”

Türkiye’nin sağlık alanında önemli gelişme gösterdiğini ve Türk hekimlerine güvendiği için ameliyatını burada yaptırmak istediğini anlatan 52 yaşındaki Harun Erarslan: “Şu an Almanya’da yaşıyorum ama 6 aylığına Türkiye’ye gelmiştim hiçbir şekilde fark etmedim. Amasya’daki doktor bey idrarımda biraz kan olduğunu söyledi. Bunun pankreas dediğimiz hastalığın belirtilerini gösterdiğini söyledi. Bu şekilde süreç başladı, Almanya’da aslında bununla ilgili çok bir şey yapmadım. Almanya çok güzel bir ülke ama ben Türk hekimlerine çok güvendiğim, sevdiğim için gerçekten çok ileri olduklarını bildiğim için Türk hekimlerini tercih ettim. Sonuç şu anda gerçekten çok başarılı, Komple her tarafımın kesilmesindense ameliyatın bu şekilde yapılması tabi ki daha güzel bir şey. Türkiye çoğu dalda tıbbi olarak çok ileride. Eskidendi o 20 sene önce ameliyat için Amerika’ya, Avrupa’ya gitmek gerek yok” şeklinde konuştu.