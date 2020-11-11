Almanya’da vak’a sayısı 18 bin 487 olarak tespit edildi

Almanya’da son 24 saatte 18 bin 487 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’ası tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 18 bin 487 yeni korona virüs vak’asının tespit edilmesi ile toplam vak’a sayısının 705 bin 687’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 261 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 11 bin 767’ye ulaştı. Virüse yakalanıp ölenlerin oranının ülke çapında yüzde 1.7 olduğu, salgının başlangıcından bu yana 454 bin 800 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da korona virüs taşıyan kişi sayısının 239 bin 120 kişi olduğu belirtildi.

300 bin öğrenci karantinada

Almanya Öğretmenler Birliği ülke genelinde 300 binden fazla öğrencinin karantinada olduğunu, karantinada bulunan öğretmen sayısının da 30 bine yaklaştığını açıkladı. Almanya Öğretmenler Birliği, riskli bölgelerde öğrencilerin günaşırı olarak eğitime devam ettiğini, yüz yüze işlenen derslerde de maske mecburiyeti getirildiğini belirtirken, salgının okullardaki yükselişi karşısında eğitimin devam edip etmeyeceğine sağlıkçıların yapacağı açıklamalar doğrultusunda karar verilmesini istedi.