Almanya’da vak’a sayısı 15 bin 332 olarak tespit edildi

Almanya’da son 24 saatte 15 bin 332 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’ası tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 15 bin 332 yeni korona virüs vak’asının tespit edilmesi ile toplam vak’a sayısının 687 bin 200’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 154 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 11 bin 506’ya ulaştı. Virüse yakalanıp ölenlerin oranının ülke çapında yüzde 1.7 olduğu kaydedilirken, korona virüs taşıyan kişi sayısının 234 bin 494 kişi olduğu belirtildi.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana ülkede 441 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi.