Almanya’da son 24 saatte korona virüsten 528 ölüm

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 528 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 65 bin 604’e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 3 bin 856 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 342 bin 843’e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 528 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 65 bin 604 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 128 bin 800 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 135 bin 739 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.86 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 434, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 925 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.42 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 146 bin 348 kişi aşılanırken, 1 milyon 410 bin 239 kişiye ise aşının ikinci doz aşı yapıldı.