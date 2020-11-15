Almanya’da son 24 saatte 16 bin 947 korona virüs vakası tespit edildi

Almanya’da son 24 saatte 16 bin 947 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 790 bin 503’e ulaştı.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 947 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 790 bin 503’e yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 12 bin 485’e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 502 bin 300 kişinin iyileştiği Almanya’da korona virüs taşıyan aktif vaka sayısının 275 bin 745 olduğu bildirildi.