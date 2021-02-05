Almanya’da korona virüsten ölenlerin sayısı 60 bini geçti

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 855 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı sayısı 60 bin 597’ye ulaştı.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 12 bin 908 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 909’a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 855 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 60 bini aşarak 60 bin 597’ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 8 bin 200 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, aktif vaka sayısı ise 196 bin 112 olarak kaydedildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.89 olarak açıklandı.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 202, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 322 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84.09 olduğu aktarıldı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 848 bin 22 kişi aşılanırken, 756 bin 333 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.