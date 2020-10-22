Almanya’da günlük vak’a sayısında yeni rekor

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 11 bin 287 vaka ile günlük vak’a sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artışa geçen yeni vak’alarla mücadele ediyor. Almanya’da günlük vak’a sayısı keskin bir şekilde artarak ilk kez 10 bini aştı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 11 bin 287 yeni vak’a tespit edildiği, toplam vaka sayısının 392 bin 49’a yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam ölü sayısının da 9 bin 905’e ulaştığı aktarıldı. Ülkede 76 bin aktif vak’anın bulunduğu belirtilirken, şu ana kadar toplam 306 bin 100 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Salgının hızlı bir şekilde yükseldiğini vurgulayan Robert Koch Enstitüsü, durumun ciddiyetini dikkate alması gerektiğini ve sosyal mesafenin korunamayacağı dış mekanlarda mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarı yaptı. Kapalı alanların havalandırılması ve gerektiğinde alışveriş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve devlet dairelerinde maske takılması kuralına uyulması gerektiğine dikkat çekildi.

Enstitü, Eylül ayının başında salgının bulaşma oranının 0.75 olduğunu, bugün ise bu oranın 3.63’e yükseldiğini duyurdu.