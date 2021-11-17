Almanya’da günlük vaka sayısında yeni rekor

Almanya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 52 bin 826 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka artışı rekor seviyede devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre son 24 saatte 52 bin 826 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 129 bin 950’e ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 98 bin 274’e yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 27 bin 700 olarak açıklanırken, bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 265 bin 649 olarak belirlendi.

Ülke genelinde 27 Aralık 2020’de başlatılan aşılama kampanyasında halkın yüzde 67,6’sının iki kez aşı olduğu belirtildi. Yoğun bakım servislerinde yatan 3 bin 296 hastadan bin 672’sinin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

Ülke genelinde haftalık insidans değeri 319,5 olarak belirlendi.