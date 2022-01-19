Almanya’da günlük vaka sayısı 112 bini aştı

Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 239 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Almanya’da Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka tespit edildiği, salgına bağlı olarak 239 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 8 milyon 186 bin 850’ye yükseldiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 116 bin 81 oldu. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 584,4 olarak belirlendi.

Yoğun bakım servislerinde 20 bin 858 hastanın bulunduğu Almanya’da, 4 bin 260 boş yatak olduğu ve doluluk oranının yüzde 83,04 olduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerindeki hastaların bin 627’sinin solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusu olan ülkede 62 milyon 600 bin kişinin iki doz aşı yaptırdığı, 39 milyon 600 bin kişiye de hatırlatıcı doz uygulandığı kaydedildi.

"Omicron vakaları Şubat ortasında zirve yapabilir"

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, korona virüs aşı zorunluluğunun federal meclis tarafından karara bağlanmasının ve hızla yürürlüğe girmesinin önemli olduğunu belirterek, "Salgınla mücadelede hala işe yarayan bir uygulama yapmak ve sonbaharda gelecek olan yeni bir dalgaya karşı başarılı olmak için aşı zorunluluğunun Nisan’da ya da Mayıs’ta yürürlüğe konması gerekiyor" dedi.

Omicron dalgasının birkaç hafta içinde zirve yapmasını beklediğini ifade eden Lauterbach, "Şubat ortasında Omicron varyantının zirveye ulaşacağına ve ardından vaka sayısının tekrar düşebileceğine inanıyorum. Ancak henüz zirveye ulaşmadık" açıklamasında bulundu.