Almanya’da eyaletler İngiltere’ye yönelik seyahat önlemlerinin artırılmasını istiyor

Korona virüsün Omicron mutasyonu nedeniyle Almanya’daki 16 eyaletin Sağlık Bakanları, İngiltere’den Almanya’ya girişlerde daha katı seyahat önlemleri uygulanması için federal hükümete çağrıda bulundu.

Almanya’da 16 eyaletin Sağlık Bakanları, Covid-19’un Omciron mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla Almanya’ya girişlerde daha katı seyahat önlemleri uygulanması için federal hükümete çağrıda bulundu. Bakanlar tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un hızla yayıldığına dikkat çekilerek, söz konusu mutasyonun yaygın olarak görüldüğü İngiltere gibi ülkelerden gelenlerin Almanya’ya girişlerinde alınan önlemlerin sıkılaştırılmasını istendi.

Açıklamada, federal hükümet İngiltere’yi virüs mutasyon alanı olarak sınıflandırmaya çağırılarak, “Omicron’un Birleşik Krallık’ta yayıldığı çok açık. Yayılımı mümkün olduğu kadar uzun süre engellemeli ve mümkün olduğu kadar yavaşlatmalıyız" denildi.

İngiltere şu anda Almanya’da yüksek riskli bir bölge olarak sınıflandırılıyor. Bu, aşı olan veya Covid-19’dan geçiren yolcuların test veya karantina sağlamasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Bakanların söz konusu çağrısı federal hükümet tarafından olumlu karşılanırsa İngiltere’den gelen yolcular aşılanmış olsalar bile iki hafta karantinada kalacaklar.