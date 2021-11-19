Almanya’da Eyaletler, Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasasını kabul etti

Alman Federal Meclisinde dün kabul edilen “Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası” bugün Eyalet Temsilciler Meclisi’nden geçti. Yasa, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının rekor seviyeye ulaştığı Almanya’da salgının 4. dalgasıyla mücadele sürüyor. Ülkede koalisyon görüşmelerini devam ettiren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından salgınla mücadele için hazırlanan yeni enfeksiyon koruma yasası, dün Federal Meclis’te oy çokluğu ile kabul edildi. Bugün Eyalet Temsilciler Meclisi’nde de (Bundesrat) görüşülerek kabul edilen yasanın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in imzasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni yasa ile birlikte hasta ve yaşlı bakımı yapan kişilerden ve çalışanlardan aşı olup olmadıkları fark etmeksizin günlük test vermeleri istenecek. Çalışanlar ve toplu taşıma kullananlar 3G (aşı, hastalığı atlatma ya da test) uygulamasına tabii tutulacak. Yasa gereği bölge eyaletlerine daha fazla yetki verilirken, gerektiği durumlarda yeni tedbirlerin devreye girebileceği de belirtildi. Bu tedbirlerin veya yasakların eğlence, kültür ve spor gibi faaliyetleri kapsayacağı bildirilirken, etkinliklere 2G uygulaması kapsamında sadece aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler katılım sağlayabilecek.

Hastaneyd yatış oranı haftalık olarak 100 binde 3’ün üzerindeyse 2G uygulaması devreye girecek ve kafe, restoran gibi yerlere girişlerde aşı olma veya iyileşme şartı istenecek. Yatış oranının 6’yı aşması durumundaysa aşılı ve iyileşme dönemindeki kişiler de kafe, restoran ve bar gibi belirli yerlere girerken test göstermek zorunda olacak.