Almanya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 50 bini aştı

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından son 24 saatte 859 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 50 bini aşarak 50 bin 642’ye yükseldi.

Almanya’da korona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 17 bin 862 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 106 bin 262’ye ulaştığı bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 859 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 50 bini geçerek 50 bin 642’ye yükseldiği aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 780 bin 200 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Aktif vaka sayısının 275 bin 420, virüsün bulaşma katsayısının 0.93 olduğu ifade edildi.

Salgın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 810, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 761 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinin yüzde 84.4 oranında dolu olduğu belirtildi.

Ayrıca 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 401 bin 693 kişiye aşı yapılırken, 77 bin 602 kişinin ise ikinci dozu yaptırdığı ifade edildi.