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Almanya’da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Almanya’da son 24 saatte 81 bin 417 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık 13.01.2022, 10:24
Almanya’da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Almanya’da son 24 saatte 81 bin 417 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya’da Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle vaka sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 81 bin 417 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 743 bin 228’e yükseldi. Son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 115 bin 51’e ulaştı.

Bir hafta içinde virüse yakalananların sayısı 355 bin 620, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 427.7 olarak açıklandı.

3 bin 45 kişi yoğun bakımda

Almanya’da yoğun bakım servislerinde 21 bin 10 hasta bulunduğu, doluluk oranının yüzde 84.13 olduğu belirtildi. Boş yatak sayısı 4 bin 130, yoğun bakım servislerinde yatan korona virüs hasta sayısı ise 3 bin 45 olarak açıklandı. Hastaların bin 832’sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi. Ülke genelinde 26 Aralık’ta başlatılan aşılama programında 83 milyonluk nüfusta 62 milyon 200 bin kişi korona virüse karşı 2 doz aşı yaptırdı. Üçüncü doz yaptıranların sayısı ise 36 milyon 800 olarak açıklandı.

Karantina süresinin kısaltılması bekleniyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile eyalet hükümetleri, hem korona virüs bulaşmış kişiler hem de temas kurdukları kişiler için karantina sürelerini kısaltma kararı almıştı. 14 gün olan karantina süresinin düşürülmesi kararının bugün Federal Mecliste onaylanması, yarın da Federal Konsey’de kabul edilmesi bekleniyor. Cumartesi yürürlüğe girmesi beklenen yeni karantina uygulamasında hatırlatma aşısını olanlar Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas etseler bile karantina girmeyecek. Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde karantina süresini 10 gün veya negatif test sonucu elde etmesi halinde 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

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