Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları 3 aşamalı gevşetilecek

Almanya’da Covid-19 kısıtlamalarının 3 aşamalı olarak gevşetileceği bildirildi.

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz’ın 16 eyalet başbakanı ile yaptığı Covid-19 Zirvesi’nde ülkede uygulanan kısıtlamaların 3 aşamalı olarak gevşetilmesine karar verildi. 20 Mart’tan itibaren ise salgının seyrine göre diğer önlemlerin de kaldırılarak normalleşmeye gidileceği belirtildi. İlk aşamada, aşılı kişiler için temas kısıtlamaları kaldırılacak, özel toplantılara katılacak kişi sayısı artırılacak. Ancak aşısız kişilere uygulanan kısıtlamalar, 19 Mart’a kadar devam edecek. Yeme-içme sektöründe mart ayının başından itibaren 3G kuralı (aşı yaptırma, hastalığa yakalanıp iyileşme veya negatif test ibraz etme) geçerli olacak.

İkinci aşamanın ise 4 Mart’tan itibaren başlayacağı belirtilerek, gece kulüpleri ve eğlence yerlerinde 3G kuralının uygulanacağı aktarıldı. İç mekanlarda, maksimum kapasitenin yüzde 60’ına kadar (maksimum 6 bin kişi), dış mekanlarda ise maksimum kapasitenin yüzde 75’e kadar (maksimum 25 bin kişi) doluluğa izin verilecek.

Üçüncü aşama ise 20 Mart’ta başlayacak, salgının seyrine göre Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında zorunlu olan ev ofis kuralları da artık geçerli olmayacak.

Toplantıya ilişkin karar taslağına göre, kapalı mekanlarda, otobüslerde veya trenlerde maske takma zorunluluğu gibi temel koruyucu önlemlerin devam edecek.

Artan aşılama oranları maskeleri çıkarttırıyor

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, günlük korona virüs vaka sayılarının artmasına paralel olarak aşılama oranlarının yüksek olması ve hafif seyreden Omicron mutasyonunun baskın hale gelmesi nedeniyle tedbirleri hafifletiyor.

Avrupa’nın kuzeyindeki İskandinav ülkesi Danimarka’da da hükümet artan vakalara rağmen Covid-19un "artık sosyal açıdan kritik bir hastalık olarak sınıflandırılmaması" gerektiğine karar vererek, 1 Şubat’ta maske kullanımı dahil tüm korona virüs kısıtlamalarını kaldırdı.

İskandinav Yarımadası’nın batısında yer alan Norveç’te ise 1 Şubat’ta birçok Covid-19 önlemini kaldırılırken, maske kuralı da dahil olmak üzere geri kalan diğer kısıtlamaların 17 Şubat’tan itibaren sonlandırılmasına karar verildi.

Diğer bir İskandinav ülkesi Finlandiya’da da dün itibariyle bazı korona virüs kısıtlamaları gevşetilirken, 1 Mart itibarıyla tamamen kaldırılmasına karar verildi.

Avrupa ülkesi İtalya’da ise ülke genelinde 11 Şubat’tan itibaren açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske takma zorunluluğu son buldu. Ülke genelinde uygulanan diğer kısıtlamalar olağanüstü halin (OHAL) sona ereceği 31 Mart’a kadar yürürlükte kalacak. İtalyan medyasına göre kapalı alanlarda maske zorunluluğunun 1 Nisan’dan itibaren kaldırılması bekleniyor.

Avrupa ülkelerinden İspanya’da hükümet, 10 Şubat’tan itibaren mesafe kuralına uyulması şartıyla açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Orta Avrupa’da yer alan Çekya’da ise mart ayı ortasından itibaren maske takma zorunluluğunun kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Diğer bir Orta Avrupa ülkesi Avusturya’da ilkokullarda 14 Şubat’ta maske kullanımı son bulurken, 21 Şubat’tan itibaren eğitimin tüm kademelerinde maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

Hollanda’da Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat’tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulanacak.