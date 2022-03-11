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Almanya’da 5 doktorun yapamadığını 1 Türk hekim yaptı

Beyincikte bulunan bir damarın yüze giden sinire baskı yapması sonucu oluşan ve kişiye dayanılmaz ağrılar yaşatan trigeminal nevralji hastalığına yakalandığını bilmeyen Dilber Sinek, ağrılardan kurtulmak için iki sağlam dişini çektirdi, iki de kanal tedavisi yaptırdı. 29 yıldır yaşadığı Almanya’da 5 Alman doktorun gördüğü talihsiz kadına sinüzit teşhisi bile konuldu, tedaviler gördü yine de ağrıları dinmedi. Derdinin dermanını ise yaptığı araştırmalar sonucu yine Türk hekimlerinde buldu.

Sağlık 11.03.2022, 11:22
Almanya’da 5 doktorun yapamadığını 1 Türk hekim yaptı

Beyincikte bulunan bir damarın yüze giden sinire baskı yapması sonucu oluşan ve kişiye dayanılmaz ağrılar yaşatan trigeminal nevralji hastalığına yakalandığını bilmeyen Dilber Sinek, ağrılardan kurtulmak için iki sağlam dişini çektirdi, iki de kanal tedavisi yaptırdı. 29 yıldır yaşadığı Almanya’da 5 Alman doktorun gördüğü talihsiz kadına sinüzit teşhisi bile konuldu, tedaviler gördü yine de ağrıları dinmedi. Derdinin dermanını ise yaptığı araştırmalar sonucu yine Türk hekimlerinde buldu.

Eşi Aziz Sinek ile birlikte 29 yıldır Almanya Frankfurt’ta yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilber Sinek, ilk olarak 2006 yılında diş ağrısı zannettiği ağrılar yaşamaya başladı. Tedavisi için diş hekimine giden Sinek’in sağlam iki dişi çekildi ağrılar dinmedi. Bu kez iki farklı dişine kanal tedavisi yapıldı, ağrılar yine geçmedi. Zamanla ağrıları şiddetlenen Sinek, ciddi ataklar yaşamaya başladı. Almanya’da gittiği bir hekim sinüzit teşhisi koydu, tedavi gerçekleştirildi ancak bu tedaviden de umduğu şifayı bulamadı.

5 farklı Alman doktor gördü

Yıllar geçti; ancak Dilber Sinek’in ağrıları azalacağına daha da arttı, ataklar şiddetlendi. Almanya’da hastanede 4 gün tedavi gördü. Bu arada yemek yiyemiyor, konuşamıyor hatta su bile içemiyordu. Ağrılar o kadar şiddetliydi ki gözlerine kan oturdu. Alman bir hekim sorunun nörolojik olabileceğini söyledi; ancak cerrahi seçeneğinin çok riskli olduğunu ileri sürerek ameliyatı yapmayı reddetti.

Yaptıkları araştırma sonucu hastalığının trigeminal nevralji denilen, beyincik damarının yüze ve gözlere giden sinirlere baskı yapmasından kaynaklandığını öğrenen Sinek, operasyonu yapacak bir hekim araştırmaya başladı. O hekimi ise Türkiye’de buldu.

Ağrılar birden kesildi

İzmir’de Medicana International İzmir Hastanesinde görevli Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un hastalık ve tedavisi konusunda çalışmalar yaptığını öğrenen Dilber Sinek, hiç düşünmeden eşiyle birlikte İzmir’e geldi. Kısa sürede operasyona alınan Dilber Sinek, ameliyattan çıktığında ağrıları da aniden kesildi.

16 yıldır ağrılarla yaşamaya alışan talihsiz kadın, yeniden doğmuş gibi olduğunu söyleyerek, “Başına gelmeyen bilemez. Hastalığımla ilgili Almanya’da çok doktor gezdim, çok şifa aradım; ancak bulamadım. Türkiye’de kendi ülkemde bu hastalığın şifasını bulabileceğimi öğrendiğimde hiç düşünmeden Türkiye’ye, İzmir’e geldim. Şu an çok mutluyum. Hiç ağrım kalmadı” diye konuştu.

Yüz binde beş kişide görülüyor

Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Bu hastalık, beyincikte bulunan bir damarın yüze giden sinire baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor. Toplumda yaklaşık yüz bin kişiden 5’inde bu hastalık görülüyor. Operasyon ile yüzde 95 oranında başarı şansı bulunmakta. Damar ve sinir arasına teflon olarak ifade edilen bir malzeme koyuyoruz. Bu nedenle damar sinire baskı yapamıyor. Ameliyat sonrası çok dramatik bir şekilde hastanın şikayetleri bir anda sona eriyor” dedi.

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