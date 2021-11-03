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Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Covid-19 salgınının 4. dalgasını kırabilmek için aşının 3. dozuna yönelik çalışmaların hızı artırılmalı”

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüs (Covid-19) salgınında 4. dalgayı kırabilmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, “Aşının 3. dozuna yönelik çalışmaların hızının artırılması gerekiyor” dedi.

Sağlık 03.11.2021, 15:35
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Covid-19 salgınının 4. dalgasını kırabilmek için aşının 3. dozuna yönelik çalışmaların hızı artırılmalı”

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüs (Covid-19) salgınında 4. dalgayı kırabilmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, “Aşının 3. dozuna yönelik çalışmaların hızının artırılması gerekiyor” dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ve Bulaşıcı Hastalıklar ve Akciğer Tıbbı Bölüm Başkanı Erik Sander, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının durumunu ele almak üzere ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Spahn, 4. dalganın tüm gücüyle ülkede etkisini gösterdiğini belirterek, federal eyaletlerde halka açık aşı merkezlerinin tekrar açılmasını ve 3. güçlendirici doza yönelik çalışmaların hızının artırılması gerektiğini söyledi. Spahn, yeni dalgayı kontrol altına almanın tek yolunun aşılama olduğunu ifade etti. Güçlendirici dozu olmak isteyen herkese aşının 3. dozunun yapılması gerektiğini söyleyen Bakan Spahn, "Aşılarla ilgili İsrail’den gelen mevcut veriler, aşılamalardaki artışın 4. dalgayı kırmada çok önemli bir fark oluşturduğunu gösteriyor. 4. dalgayı kırabilmek için harekete geçilmesi gerekiyor. Almanya’da şu anki aşılama hızı yeterli değil. Federal ve eyalet hükümetleri ile birlikte hızlandırıcı bir çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.

Daha fazla kişiye aşı ulaştırılabilse çok daha az kişinin yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç duyacağını ifade eden Spahn, “Geçtiğimiz ağustos ayının başında 70 yaşın üzerindekilere ve huzurevlerinde çalışanlara güçlendirici aşı yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ancak o zamandan bu yana sadece 2 milyon kişiye 3. doz aşı yapıldı. Bu, yeterli değil” diye konuştu.

Eyaletleri eleştirdi

Konuşmasında federal eyaletleri de eleştiren Bakan Spahn, “Bütün eyaletler 60 yaş üstü kişilere mektup yazarak, 3. doz aşının önemine dikkat çekmek için çalışma yapmalı" dedi.

Bakan Spahn, Noel’de yeni kısıtlamalar getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Bu konuda belirleyici faktör 4. dalgayı kırmak, yani her şeyden önce bireysel davranışlarımız belirleyici" şeklinde yanıt verdi.

“Önlemlere tutarlı bir şekilde uyulursa çok sayıda hayat kurtarılabilir”

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler da yaptığı konuşmada, 4. dalganın korkunç bir şekilde yayıldığını ve önlem alınmazsa çok acı neticeler görüleceğini söyledi. Salgının ciddiyetini anlayabilmek için hastanelerdeki duruma bakmanın yeterli olduğunu belirten Wieler, “Herkes önlemlere tutarlı bir şekilde uyarsa çok sayıda hayat kurtarılabilir. Almanya’da 12 yaşın üzerindeki 16.2 milyon kişi henüz aşılanmadı. Lütfen aşı olun, olmamak için hiçbir neden yok. Aşılar güvenli ve etkili. Vaka sayısındaki artış eğilimi sürüyor" ifadelerini kullandı.

“Hastaneye yatışlar hızlı bir şekilde artıyor”

Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Erik Sander ise salgında çok kritik bir durumda olduklarının altını çizerek, “Hastaneye yatışlar hızlı bir şekilde artıyor ve personel de büyük baskı altında. Aşının 3. dozu yapılmazsa salgının boyutu öngörülemez bir yere doğru gidecek. 5 ila 6 ay sonra 2. dozun etkinliği azaldığında 3. dozun 20 kata kadar daha fazla koruma sağladığını görüyoruz" dedi.

Almanya’da 55.6 milyon kişi tamamen aşılandı

Almanya’da 57.8 milyon kişiyle nüfusun yüzde 69.5’ine aşının en az bir dozu uygulanırken, nüfusun yüzde 66.8’ine denk gelen 55.6 milyon kişi ise salgına karşı tamamen aşılandı. Ülke genelinde 2.2 milyon kişiye ise 3. güçlendirici doz uygulandı.

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI), son 24 saatte 20 bin 398 yeni vaka tespit edilen ülkede günlük Covid-19 kaynaklı can kaybının 194 olduğunu açıklamıştı. RKI, yoğun bakım servislerinde bulunan hasta sayısının ise 2 bin 58 olduğunu ifade etmişti.

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