Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Covid-19’a yakalandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Lauterbach’in dün akşam saatlerinde Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bakanın 4 Covid-19 aşısı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu, son derece bulaşıcı omikron varyantı ile enfeksiyonun, aşırı dikkatli davranılması halinde bile tamamen dışlanamayacağını gösteriyor. Bu nedenle bakan bir kez daha herkesi ihtiyatlı davranmaya ve enfeksiyonların ve şiddetli hastalıkların mümkün olduğunca önlenebilmesi için yeterli aşı koruması sağlamaya çağırıyor" denildi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni önlemlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurmuştu.