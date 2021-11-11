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Almanya, Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişikliği görüşüyor

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin galibi koalisyon partileri tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısı görüşülürken, Başbakan adayı Scholz, “Yeni tedbirlerle Almanya’yı kışa hazır hale getirmeliyiz" dedi.

Sağlık 11.11.2021, 14:26
Almanya, Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişikliği görüşüyor

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin galibi koalisyon partileri tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısı görüşülürken, Başbakan adayı Scholz, “Yeni tedbirlerle Almanya’yı kışa hazır hale getirmeliyiz" dedi.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından yeni federal hükümeti kurmayı planlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu "Trafik Işığı Koalisyonu" tarafından korona virüs salgınıyla mücadelede yeni tedbirler alınması bir kez daha gündemde. Trafik Işığı Koalisyonu tarafından salgınla mücadele kapsamında hazırlanan ve Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısı Federal Mecliste görüşülecek. Taslağa göre mesafe ve hijyen kuralları ile maske zorunluluğu da dahil ülke genelinde tek tip önlem paketi planlanıyor. Ayrıca taslakta okulların veya işletmelerin genel olarak kapatılması ve kültürel etkinliklerin yasaklanması gibi sert önlemlerin alınmaması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Yasa tasarısında bir süredir ücretli olan Covid-19 PCR testlerinin gelecek haftadan itibaren tekrar ücretsiz hale getirilmesi de yer alıyor. Çalışanların işbaşı yapabilmesi için aşılanmış veya hastalığı geçirmiş olması ya da negatif test sonucu ibraz etmesi gerektiği belirtilen yasa tasarısı ile huzurevi sakinleri ve personelinin yanı sıra ziyaretçilere de test zorunluluğu getiriliyor. Yasa tasarısında çocukları karantinaya alınan veya kreşler kapanırsa çocukları evde kalması gerekecek aileler için "çocuk hastalık ödeneği”nin uzatılması ve gastronomi mekanlarında müşteri kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması konuları da ele alınıyor. Yeni yasa tasarısı, Federal Mecliste onaylanması durumunda 19 Mart 2022’ye kadar yürürlükte kalacak.

“Yeni tedbirlerle Almanya’yı kışa hazır hale getirmeliyiz"

Sosyal Demokratların lideri ve Başbakan adayı Olaf Scholz, salgına karşı alınacak önlemler hakkında önümüzdeki hafta eyalet başbakanları ve sağlık otoriteleriyle bir toplantı düzenleyeceklerini ve bu konuda koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokratlar ile anlaştıklarını söyledi. Başbakan Angela Merkel ile de benzer görüşte olduklarını belirten Scholz, “Trafik Lambası Koalisyonu’nun salgına karşı alacağı yeni önlemler ile ülkeyi kışa hazır hale getirmeliyiz" dedi.

Korona virüsün halen halk sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Scholz, "Maske zorunluluğu ve mesafe kurallarının devam etmesini sağlamalıyız. Kışı atlatabilmemiz için başka önlemlerin de alınması gerekecek. Salgının yayılmasını durdurmak için her şey yapılmalı" diye konuştu.

Ülke genelinde aşılamaların artırılması için büyük bir kampanya başlatacaklarını belirten Scholz, "İşyerlerinde çalışanlara aşılanma veya negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu getirilmeli. Restoranlar ve etkinlikler için ’2G’ sistemini öneriyoruz, yani aşı olan veya iyileşmiş kişilerin restoranlara girmesine ve etkinliklere katılmasına izin verilmeli. Yaşlılara 3. doz aşıya ek olarak huzurevlerinde ve bakım merkezlerinde aşılanmamış bakım personelinin günlük olarak test edilmesini ve tüm ziyaretçilere de test zorunluluğu getirilmesini talep ediyoruz. Daha fazla aşı merkezine ihtiyacımız var ve bu merkezler federal hükümet tarafından finanse edilecek. Önümüzdeki birkaç ay için milyonlarca kişiye 3. doz aşı yapılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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